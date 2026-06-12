Poggio Torriana: via libera a nuova rotatoria sulla Sp14 in arrivo e altri interventi su viabilità e marciapiedi

Le novità emerse dall'ultimo consiglio comunale

"Nell'ultima seduta sono stati approvati importanti provvedimenti riguardanti la programmazione dell'ente, il sostegno alle attività economiche locali e una significativa variazione di bilancio destinata a nuove opere e manutenzioni straordinarie". Così il sindaco di Poggio Torriana Ronny Raggini dopo il consiglio comunale dell'8 giugno, che ha preso avvio con l'approvazione della relazione prevista dalla normativa vigente e il Piano Economico Finanziario, che costituiscono la base per l'avvio della procedura di affidamento della gestione del centro sportivo e culturale ad un unico gestore. Per consentire lo svolgimento della procedura di gara è stato inoltre approvato lo schema di accordo con la Provincia di Rimini, che svolgerà le funzioni di committenza ausiliaria.

Il consiglio comunale si è occupato anche del sostegno alle attività economiche che operano nelle zone più decentrate del territorio di Poggio Torriana. "Con l'approvazione delle agevolazioni Tari per il 2026, l'amministrazione conferma la volontà di sostenere quei pubblici esercizi che rappresentano un importante presidio sociale e un punto di riferimento per residenti e visitatori", evidenzia il sindaco.

Un ulteriore punto di rilievo della seduta ha riguardato la programmazione delle opere pubbliche e le conseguenti modifiche al bilancio di previsione, con un impegno complessivo di circa 760.000 euro. Il consiglio comunale ha approvato una serie di interventi che interesseranno diverse aree del territorio: manutenzioni straordinarie agli edifici scolastici, il rifacimento di coperture e strutture pubbliche, interventi sulla viabilità e sui marciapiedi, la manutenzione dell'illuminazione pubblica e opere di messa in sicurezza del patrimonio comunale per un valore complessivo di circa 310.000 euro; la costruzione di nuovi loculi all'interno del cimitero di Camerano per un investimento di 150.000 euro; la realizzazione della rotatoria all'incrocio tra via Costa del Macello, via Santarcangiolese e via Stazione, un'opera strategica per il miglioramento della sicurezza stradale lungo la SP14, alla quale sono stati destinati 300.000 euro.

In chiusura è stata approvata anche una mozione promossa da Coldiretti a sostegno della revisione della disciplina sull'origine dei prodotti agricoli e alimentari, con l'obiettivo di garantire maggiore trasparenza ai consumatori e una migliore valorizzazione delle produzioni nazionali.