Calcio RSM Poker del Cosmos, il Fiorentino batte il Domagnano

Sul velluto la Virtus contro il San Giovanni (3-0). Domenica Murata-Cailungo, Pennarossa -Tre Penne e Libertas- San Marino Academy

In uno splendente pomeriggio di sole, la Virtus può celebrare l’aggancio alla Folgore – accostando i Giallorossoneri in vetta alla graduatoria almeno per una notte. La squadra di Muratori prende rapidamente in mano le redini del gioco, sfiorando il vantaggio con Piscitella – murato da Vandi sul più bello. Sul fronte opposto Zanni costringe Venturini agli straordinari direttamente da piazzato. La sfida si sblocca poi al 20’ in favore della Virtus, che recupera un pallone sulla trequarti e ribalta il fronte per la sovrapposizione di Nunzella: cross perfetto per Buonocunto che incorna a centro area. A cavallo della mezz’ora due episodi potenzialmente determinanti, come la rete fallita da breve distanza da Yazici – su cross di Piscitella – e l’espulsione di Venturini al 32’.

L’estremo di Acquaviva è mal posizionato sulla ripartenza di Zanni, innescata da un grave errore di Lahrach: a tradire il portiere, l’istinto professionale di mettere le mani sulla conclusione del capitano avversario. Cartellino rosso inevitabile, visto che Venturini si trovava ampiamente oltre la linea dei sedici metri. Quelli di Muratori si difendono comunque con ordine, trovando la ripartenza del 2-0 all’inizio del secondo tempo. Casadei deve spingersi ai venti metri per anticipare Benincasa che, dopo il successivo salvataggio di Vandi sul lob operato da Lisanti, si ritrova sui piedi la palla del raddoppio al 52’. Nonostante l’uomo in meno, la Virtus si difende con disinvoltura – flirtando col tris all’ora di gioco, quando la bordata di Lisanti termina di un palmo a lato dell’incrocio.

A metà frazione si levano le proteste del San Giovanni per un intervento in scivolata di De Lucia – forse a contatto col pallone nello slancio; secondo arbitro e assistente, nulla di punibile con un penalty. È una delle poche iniziative del San Giovanni che – come contro l’Academy – non riesce a sfruttare una grande porzione di gara in superiorità numerica. Di fatto, quelli di Antonioli hanno disputato oltre la metà del tempo – nelle ultime due uscite – con l’uomo in più, senza segnare reti. Un’astinenza offensiva che per i Rossoneri perdura da 212’. La Virtus, di contro, chiude i conti a due minuti dal termine con il colpo di testa di Lisanti su assist da fermo di Amati – agganciando la vetta, almeno per ventiquattr’ore. Passivo che avrebbe potuto essere oggi ancor più cospicuo, considerando lo strepitoso riflesso di Casadei su Badalassi all’80’.

Allo stadio di Acquaviva uno scontro diretto, classifica attuale alla mano, al limitare del settimo posto. Il Fiorentino di Monaco incide sul risultato al primo affondo, colpendo con Vicente al 7’. La punta insacca da breve distanza, condividendo la fattura della rete con Del Frari – autore di un assist in rovesciata cui è raro assistere anche ai più alti livelli professionistici. La veemente reazione del Domagnano passa dai tentativi di Arlotti e Menini, cui manca precisione e convinzione. In entrambe le circostanze armati da Buda, che ha la palla del pareggio al 17’, dovendo tuttavia arrendersi a Cucchi – sostituitosi al portiere con il corpo.

Dopo un’incursione infruttifera di Steger, il Fiorentino torna a concentrarsi sulla difesa del vantaggio. Il Domagnano mette le tende alle porte dell’area di rigore rossoblù, costruendosi una clamorosa palla-gol al 35’: Arlotti lavora il pallone in posizione di ala sinistra, smarcando davanti al portiere Michelucci – che paga un debito di imprecisione e un difetto di freddezza calciando incredibilmente sul fondo. Sul ribaltamento, quelli di Amati rischiano di pagare anche gli interessi, ma Bracconi vola sul destro dal limite di Vicente. Prima del duplice fischio, i Lupi gridano alla malasorte – sbattendo sulla traversa con la punizione imparabile di Arlotti al 45’+3.

La partenza lanciata del Domagnano, nella ripresa, si infrange su Del Frari – che si getta a corpo morto sulle conclusioni di Michelucci e soprattutto Arlotti, quando il più pareva fatto. Scampato il pericolo, quelli di Monaco allungano: Cucchi, di testa, innesca un flipper in area di rigore che passa dal miracolo di Bracconi – proprio sul difensore del Fiorentino – prima che Khalifa Ajmi, con due tentativi, riesca a raddoppiare in tap-in. Mentre proseguono le celebrazioni rossoblù, una parola di troppo di Arlotti parta all’espulsione dell’ex Rimini. Di lì a poco, Steger si presenta a tu per tu con Bracconi, che evita la scuffiata. Non solo, perché il Domagnano al 62’ rientra in partita nonostante l’uomo in meno: bello sviluppo sulla sinistra, dove Rigoni crossa al centro per Menini che infila indisturbato Benedettini. Una manciata di minuti più tardi, il numero degli effettivi in campo torna a bilanciarsi: Cucchi, già ammonito, viene allontanato dal campo a metà frazione per un fallo tattico ai danni di Santi. La pressione del Domagnano si fa insistente e Benedettini è a dir poco salvifico all’84’, quando il Menini manca la doppietta dal limite dell’area piccola – sbattendo sul malleolo dell’avversario. Non va meglio ad Ambrosini, insolitamente poco concreto da posizione invitante. Non c’è soddisfazione nel finale di partita per i ragazzi di Amati, che nelle ultime cinque uscite hanno incassato tre K.O. e battuto solo il Faetano – insieme all’Academy unica squadra ancora a secco di vittorie in campionato.

Tutto facile per il Cosmos a Montecchio, nonostante quelli di Paolo Rossi necessitino di oltre un’ora per spezzare l’equilibrio cui Cremonini – dopo quattro minuti – aveva attentato con una fiondata da trenta metri. Il Faetano replica con l’iniziativa di Michelucci, arrivato davanti a Semprini per doversi arrendere al riflesso dell’estremo gialloverde, decisivo di piede. Al 24’ Lisi spaventa Venturini con una bordata dalla media distanza, mentre Zaghini non trova la porta da posizione favorevole. Si gioca quasi sempre nella trequarti difensiva del Faetano, che porta il pareggio negli spogliatoi nonostante i molteplici tentativi avversari.

Quelli del Cosmos protestano con convinzione quando Cremonini anticipa in area Elia, venendone a contatto. Nulla da eccepire per il direttore di gara e sulla ripartenza ci vuole un nuovo intervento coi piedi di Semprini per evitare il potenziale vantaggio del solito Michelucci. Nella riresa il Cosmos si divora il vantaggio in apertura, a causa dell’indecisione di Sartini sul gran lavoro di Tonini. Non va meglio a Lisi, che calcia centralmente da due passi – permettendo a Venturini di metterci una pezza. Il portiere del Faetano è il migliore in campo, almeno fino a quel momento, ripetendosi in grande stile sul mancino a giro di Cremonini. Nemmeno un Venturini in formato super può però nulla sulla torsione di Guidotti, che svetta di testa su primo palo per direzionare il vantaggio sul lato opposto della porta. Circa 200” più tardi, l’estremo gialloblù commette un errore tecnico, colpendo male fuori area sulla pressione di Guidotti. Successivamente, tocca il pallone anche con la parte alta del braccio: per il direttore di gara non c’è alternativa ad estrarre il cartellino rosso.

La partita del Faetano finisce sostanzialmente qui, dovendo contare sull’ampia disponibilità di Alessandro Renzi – centrocampista – per indossare guantoni e divisa da portiere negli ultimi 25’. Nei quali è peraltro costretto a raccogliere tre volte il pallone dal sacco: Guidotti fa doppietta al 71’ sfruttando l’incursione di D’Addario, mentre Tonini può esultare cinque minuti più tardi con un bel destro dal limite di prima intenzione. Nonostante l’estrema difficoltà, quelli di Sperindio trovano la rete della bandiera: Rivas si inserisce coi tempi giusti sul cross avvolgente di Elia, incornando alla perfezione all’altezza del dischetto. Prima del termine, il doppio colpo di testa di Sartini – in un primo tempo neutralizzato da Alessandro Renzi – vale il poker con cui il Cosmos può tenere il passo delle squadre di vertice, delle quali fa parte con merito. Oggi a tre punti dalla vetta, domani – in caso di vittoria del Tre Penne – non più di quattro.