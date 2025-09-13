Poker nell'anticipo: Young Santarcangelo espugna Mesola
Vukaj apre le danze, segna anche il 2006 ex Rimini Ciavatta
Mesola - Young Santarcangelo 0-4
MESOLA: Calderoni, Spano (28' st Rivas), Lucci, Valesani, Di Bari (33' pt Biolcati), Guariento, Alessio (16' st Cobrescu), Neffati, Rako, Cantelli (16' st De Angelis), Davo. A disp.: Guidi, Telloli, Paesanti, Paganini, E.Cavallari. All.: O.Cavallari.
YOUNG SANTARCANGELO: Golinucci, Galassi, Ciavatta, Zaghini, Vukaj, Marconi, Fuchi (38' st Vernazzaro), Zanni (11' st Bianchi), Vitucci (16' st Cecconi), Misuraca (25' st Para), Lombardi (19' st Sorrentino). A disp.: Chiarabini, Rocchi, Maioli, Kotchap. All.: Riccipetitoni.
ARBITRO: Daidone di Seregno
RETI: 3' pt Vukaj, 40' pt Vitucci, 29' st Ciavatta, 37' st Cecconi.
AMMONITI: Neffati, Zanni, De Angelis.
MESOLA Seconda vittoria su due in trasferta per lo Young Santarcangelo, con 5 reti all'attivo e zero al passivo. Con il Mesola sblocca Vukaj, da segnalare il gol del difensore classe 2006 Jacopo Ciavatta, prelevato dalla Primavera del Rimini.
Seguirà resoconto della partita