Polemiche 2 giugno, De Pascale sul sindaco di Pennabilli: "Valori Repubblica in antitesi con le camicie nere"

"Non esiste il 2 giugno senza il 25 aprile", commenta

Il presidente della giunta regionale dell'Emilia Romagna, Michele De Pascale, critica il sindaco di Pennabilli Mauro Giannini, commentando la polemica sollevata dall'Anpi. Il primo cittadino pennese si è presentato alle celebrazioni del 2° giugno, a Rimini, indossando la camicia nera. "Celebrare il Tricolore significa essere coerenti con dei valori che sono l'antitesi delle camicie nere, del fascismo, della privazione della libertà. Quindi non si può festeggiare la Repubblica se non ci si riconosce nei valori dell'antifascismo", commenta, a margine di un evento istituzionale. De Pascale ha aggiunto: "Non esiste il 2 giugno senza il 25 aprile: il primo non ci sarebbe mai stato senza il secondo".