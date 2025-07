Polisportiva Riccione ospita gli allenamenti del duo misto di nuoto artistico Thorpe-Tomblin

I due nazionali britannici, argento europeo, sono attesi ai Campionati Mondiali di Singapore

Lo Stadio del Nuoto di Riccione ospita l’emergente e già blasonato duo misto di nuoto artistico Isabelle Thorpe e Ranjuo Tomblin, proveniente dalla nazionale britannica, che ha guadagnato la medaglia d’argento agli ultimi campionati europei. Gli atleti, arrivati in Italia il 9 luglio, termineranno domani (12 luglio) gli allenamenti, assistiti dal loro staff e dal personale di Polisportiva Riccione, in preparazione dei campionati del mondo di Singapore.

Isabelle Thorpe e Ranjuo Tomblin questa stagione si sono ritrovati in una nuova coppia di duetti misti per la Gran Bretagna, provenendo da percorsi differenti: Isabelle Thorpe ha gareggiato in due Olimpiadi, cinque Campionati del Mondo e sette Campionati Europei, nuotando insieme alla sua compagna di squadra di lunga data Kate Shortman; Ranjuo Tomblin, 19 anni, vanta un curriculum con due titoli europei in solitaria e 21 medaglie europee tra junior e senior.

Il debutto di Thorpe e Tomblin agli europei è stato considerato eccezionale, vincendo la medaglia d'argento nella gara tecnica con un punteggio vicinissimo ai due volte campioni europei spagnoli. Pochi giorni dopo Funchal, Thorpe e Tomblin si sono recati a Xi'an per competere nella Super Finale di Coppa del Mondo, dove hanno presentato la loro nuova coreografia libera e hanno lasciato la Cina con due medaglie di bronzo.

“Il mondo del duo misto è molto diverso da quello a cui sono abituata - dichiara la pluricampionessa Thorpe. - Fuori dalle competizioni l’ambiente è più rilassato e friendly,c’è più armonia fra gli atleti e amicizia, anche se avversari”. Sono molto lontane da Tomblin le polemiche legate alla pratica del nuoto artistico al maschile, quelle alle quali siamo stati abituati con Minisini in Italia: “non mi sono mai trovato a disagio in un mondo prettamente femminile, forse perché ho vinto tante medaglie e questo potrebbe aver aiutato” è il suo commento un po’ ironico.

In attesa di partecipare ai Campionati Mondiali di Singapore, gli atleti, insieme alla loro allenatrice Paola Basso, confermano il prossimo anno di competizioni insieme, non sbilanciandosi sul futuro.

“È davvero un onore ospitare il duo della nazionale britannica a Riccione - commenta il presidente di Polisportiva Riccione Michele Nitti - segno che la struttura e i servizi che offriamo sono all’altezza delle migliori squadre internazionali”.

Simone Imola, Assessore allo Sport del Comune di Riccione, dichiara: “l’arrivo di atleti di livello internazionale come Isabelle Thorpe e Ranjuo Tomblin conferma ancora una volta il ruolo di Riccione come città dello sport. Lo Stadio del Nuoto rappresenta un’eccellenza nel panorama italiano e internazionale, capace di attrarre federazioni prestigiose. È motivo di orgoglio sapere che sportivi di questo calibro scelgano Riccione per preparare competizioni così importanti”.