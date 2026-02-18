Polisportiva Riccione sbanca i Campionati Invernali Tuffi Master e Propaganda

Quattro ori, un argento, un bronzo e tanti ottimi piazzamenti.

La Polisportiva Riccione brilla ai Campionati Italiani Invernali Tuffi Master e Propaganda, tenutisi a Bolzano dal 12 al 15 febbraio, portando a casa risultati eccellenti grazie all’impegno e alla bravura dei suoi atleti. La squadra ha partecipato con otto atleti e si è classificata al 5° posto nella classifica societaria, dimostrando un’ottima performance complessiva.

Poker d’ori per Marco Facchini (categoria 40-49) che ha dominato la competizione conquistando quattro medaglie d’oro in diverse discipline: trampolino di 1 metro, Piattaforma, Sincro Trampolino dei 3 metri (cat. 100+) e nel Sincro Piattaforma (cat. 100+) con il compagno Lerry Broccardo della società Acquaemotion (Valdagno).

Emma Veisz e Damiano Cabalisti (categoria 40-99) arrivando secondi solo per una lieve sbavatura nel Sincro Trampolino dei 3 metri.

Damiano Cabalisti (categoria 20-29) conquista il bronzo dal Trampolino dei 3 metri e un ottimo 4° posto dal Trampolino di 1 metro, subito dietro ad ex atleti agonisti, evidenziando un’ottima performance.

Ottime anche le prestazioni di Giorgio Arcangeli (cat. 50-59) che ottiene il 5° posto dal Trampolino dei 3 metri e il 6° posto dalla Piattaforma e di Alessandro Benini (cat. 50-59) che si piazza al 13° posto dalla PIattaforma e al 15° posto dal Trampolino dei 3 metri.

Ilenia Parisi ( cat. 20-29 ), al suo ritorno alle gare dopo 10 anni, conquista un meritatissimo 5° posto dal Trampolino di 1 metro e un 6° posto dal Trampolino dei 3 metri