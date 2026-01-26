Polisportiva Riccione: weekend di medaglie e record personali

Weekend intenso per la squadra di nuoto agonistica, impegnata su due fronti tra Moie e Ravenna

Weekend intenso e ricco di indicazioni positive per la squadra di nuoto agonistica di Polisportiva Riccione, impegnata su due fronti tra Moie (An) e Ravenna. Due contesti diversi, ma un filo conduttore comune: gare affrontate in pieno periodo di carico, con risposte tecniche e cronometriche che confermano la bontà del lavoro svolto in allenamento.

A Moie, la squadra ha preso parte al 22° Meeting di Moie “Memorial Tonino Spagnolo", collezionando numeri estremamente significativi. Nelle due giornate di gara sono state disputate 162 gare complessive, con 71 personal best, pari a circa il 45% delle prove affrontate. Nel dettaglio, 29 miglioramenti su 76 gare nella prima parte (24 gennaio) e 42 su 86 nella seconda (25 gennaio). Un dato che assume ancora più valore considerando il momento della stagione: molti atleti, pur non migliorando il proprio tempo, sono riusciti a ripetere o avvicinare i personal best, dimostrando solidità, continuità e una buona gestione dello sforzo nonostante i carichi elevati.

Ottima anche la presenza nelle 16 finali, distribuite tra le categorie Ragazzi, Juniores e Cadetti, a conferma della competitività e della profondità del gruppo. Il weekend è stato impreziosito da 6 medaglie complessive: oro per Beatrice Rossi (50 dorso), 2 argenti per Martina D’Ubaldo (100 stile) e Beatrice Rossi (100 dorso) e 3 medaglie di bronzo per Filippo Maria Coggiatti (100 farfalla), Martina D’Ubaldo (100 farfalla) e Ambra Galli (200 misti).

Parallelamente, un gruppo di atleti è stato protagonista a Ravenna, impegnato tra il Campionato Regionale Assoluto e il 2° Meeting Aquatica Ravenna. Al Meeting hanno gareggiato Asia Delmonte e Luca Totti, già qualificati per i Campionati Italiani, insieme ai fondisti Cristian Piccininni e Lorenzo Grossi, in preparazione dei prossimi Campionati Regionali di Nuoto di Fondo. Prestazioni di spessore per Asia, più volte sul podio: argento nei 50 stile libero e bronzo nei 50 rana al Campionato Regionale Assoluto; oro nei 50 stile libero Cadette e nei 50 rana Cadette al Meeting Aquatica Ravenna. Ottime conferme anche per Totti, competitivo nella rana: bronzo nei 200 rana al Campionato Regionale Assoluto, argento nei 200 rana Cadetti e bronzo nei 100 rana Cadetti al Meeting Aquatica Ravenna.

Nel settore fondo, risposte molto incoraggianti da Cristian Piccininni, sempre sul secondo gradino del podio: negli 800 e 1500 stile libero al Campionato Regionale Assoluto e negli 800 e 1500 stile libero Juniores al Meeting Aquatica Ravenna.

Nel complesso, il bilancio del weekend è estremamente positivo. Tra Moie e Ravenna, gli atleti di Polisportiva Riccione hanno dimostrato di saper reggere il carico di lavoro, migliorarsi o confermare i propri migliori tempi e competere ad alto livello, ponendo basi solide in vista dei prossimi appuntamenti stagionali, quando il lavoro svolto in questa fase potrà essere pienamente capitalizzato.