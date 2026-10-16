Polizia Locale Alta Valmarecchia, arriva il nuovo 4x4 per la sicurezza del territorio

Il Subaru Crosstrek completa il progetto regionale: più controlli sulla Marecchiese, interventi nelle aree impervie e strumenti tecnologici per la tutela della comunità

Un nuovo veicolo 4x4 per rafforzare la sicurezza stradale, migliorare la capacità di intervento nelle aree più difficili da raggiungere e affrontare le emergenze legate alle fragilità del territorio montano e collinare. Con l’arrivo del nuovo Subaru Crosstrek, la Polizia Locale Alta Valmarecchia completa il progetto regionale “Rete Valmarecchia: proteggiamo territorio, strade e comunità”, promosso nel 2025 e realizzato grazie al cofinanziamento della Regione Emilia-Romagna. L’iniziativa ha ottenuto un riconoscimento significativo nella graduatoria regionale, classificandosi al 19° posto su 78 progetti presentati dai Comandi di Polizia Locale dell’Emilia-Romagna. Sono stati finanziati complessivamente 34 interventi, selezionati attraverso una procedura che ha premiato le proposte ritenute meritevoli di sostegno. Il nuovo mezzo rappresenta un ulteriore passo nel percorso di potenziamento del Comando, sostenuto dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di migliorare la presenza sul territorio e la capacità di risposta alle esigenze dei cittadini.

Sicurezza stradale e prevenzione delle emergenze

Il progetto si integra con il sistema di videosorveglianza comunale e con la tecnologia di lettura targhe TargaSystem, entrati in funzione alla fine del 2025 grazie a risorse del Ministero dell’Interno. Se queste dotazioni consentono di monitorare gli accessi al territorio e i punti sensibili, il nuovo veicolo è destinato a rafforzare soprattutto la mobilità operativa e la capacità di intervento lungo la viabilità e nelle zone più impervie. Particolare attenzione è rivolta alla strada statale 258 Marecchiese, arteria strategica per i collegamenti della vallata, e alle criticità idrogeologiche e climatiche che interessano le aree collinari e montane. Il mezzo a trazione integrale permetterà agli agenti di affrontare con maggiore flessibilità le attività di pattugliamento e gli interventi connessi alle emergenze.

Tecnologie e nuove dotazioni per gli agenti

Il rinnovamento del parco mezzi e delle attrezzature si accompagna all’introduzione di strumenti dedicati al controllo ambientale, alla sicurezza stradale e alle attività di Protezione Civile. Il Comando dispone già di un drone per il monitoraggio di frane, aree boschive e zone difficilmente accessibili, particolarmente utile in caso di eventi meteorologici avversi. Sul fronte dei controlli stradali, gli operatori possono contare su lettori di cronotachigrafi digitali per verificare i tempi di guida dei mezzi pesanti, dispositivi per individuare eventuali falsificazioni documentali attraverso la lettura UV e la microstampa, nuovi etilometri e test salivari per il rilevamento di sostanze stupefacenti. A completare le dotazioni sono presenti dashcam installate sui veicoli di servizio e bodycam per il personale impegnato nelle attività operative, strumenti pensati per documentare gli interventi e contribuire alla tutela degli operatori e dei cittadini.

Collaborazione tra Comandi e comunicazione con i cittadini

Un ruolo importante è affidato anche alla collaborazione con la Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Valmarecchia. L’accordo ha favorito lo sviluppo di sinergie operative e percorsi di formazione congiunta, con l’obiettivo di migliorare il coordinamento tra gli operatori e rendere più efficace la gestione delle diverse situazioni sul territorio. Il progetto prevede inoltre il prossimo debutto del profilo Facebook ufficiale del Comando. Il nuovo canale sarà dedicato alla comunicazione con la cittadinanza, con aggiornamenti su viabilità, allerte meteo e informazioni utili per affrontare situazioni di criticità. L’obiettivo è rendere più tempestivo il rapporto tra Polizia Locale e comunità, affiancando agli strumenti tecnologici una comunicazione diretta e accessibile.

Il sindaco: «Tecnologia al servizio della comunità»

«L’arrivo di questo veicolo 4x4 allestito per le emergenze conclude un percorso di forte rinnovamento, pensato per mettere la tecnologia e l’innovazione al servizio della sicurezza come bene comune», spiega il sindaco Stefano Zanchini. «Questo progetto, nato nel 2025 e oggi giunto a compimento, si somma al sistema TargaSystem e alla videosorveglianza finanziati dal Ministero dell’Interno. Grazie al sostegno della Regione Emilia-Romagna e alla qualità di una proposta capace di imporsi tra le migliori della graduatoria, oggi la comunità che presidiamo può contare su un modello operativo moderno, interconnesso e pronto a intervenire efficacemente sia sulle strade sia nelle aree più impervie del nostro territorio». Con l’arrivo del Subaru Crosstrek si chiude dunque una fase di ammodernamento che combina mezzi, tecnologie, formazione e comunicazione. Un insieme di strumenti destinato a rafforzare il presidio della Valmarecchia, con particolare attenzione alla sicurezza della circolazione, alla prevenzione dei rischi e alla gestione delle emergenze.



