Poliziotto aggredito durante un controllo: dopo 36 anni, ottiene vitalizio mensile

È stata certificata un'invalidità permanente residuata del 28%

Un agente di Polizia si è visto riconoscere dal Tribunale di Rimini un vitalizio di 1500 euro, dopo un'aggressione subita durante un controllo anti abusivismo commerciale. Come riporta il Corriere Romagna, i fatti risalgono all'estate del 1990. Dopo 36 anni, infatti, il giudice del lavoro Ardigò ha riconosciuto all'uomo lo status di vittima del dovere. L'agente durante l'intervento, che portò all'arresto di un cittadino straniero, fu aggredito e riportò contusioni al gomito destro, al rachide cervicale, al torace e alla nuca. Durante il procedimento, attraverso una consulenza tecnica d'ufficio, è stata certificata un'invalidità permanente residuata del 28%, con disturbi persistenti e riduzione della capacità lavorativa.