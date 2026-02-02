Ponte sul Marano, Angelini smentisce: “Nessuna chiusura estiva, solo fake news”

La sindaca contro il centrodestra: "Terrorismo mediatico"

“Siamo di fronte all’ennesima fake news del centrodestra che, esattamente come accaduto con il procurato allarme sulla Bandiera Blu, che Riccione secondo loro non avrebbe più ottenuto, continua a diffondere falsità a danno degli operatori turistici e di tutti i riccionesi”. Con queste parole la sindaca di Riccione, Daniela Angelini, interviene per smentire categoricamente le notizie diffuse nel fine settimana dal segretario della lista Prima Riccione, Fabrizio Pullè, e rilanciate dalla consigliera comunale Renata Tosi, riguardanti una presunta chiusura del ponte sul Rio Marano per tutta la stagione estiva.

L’Amministrazione comunale precisa che il cronoprogramma dei lavori è confermato: il nuovo ponte di viale D’Annunzio sarà regolarmente transitabile entro l’inizio della prossima estate, rispettando le tempistiche annunciate sin dall’avvio del cantiere.

I chiarimenti sul cartello di cantiere

Riguardo alle interpretazioni distorte fornite dalle opposizioni, la sindaca chiarisce: “Sul cartello dei lavori è indicata una durata di 224 giorni a partire dallo scorso mese di gennaio. Ma questo – ribadisce con forza Daniela Angelini – non significa affatto che il ponte resterà chiuso durante l’estate. Al contrario, la ditta che esegue i lavori ha già ottimizzato il cronoprogramma per fare in modo che, come richiesto esplicitamente dall'Amministrazione, i disagi siano contenuti al massimo. La struttura sarà aperta al traffico in tempo per la stagione, mentre le lavorazioni di finitura che proseguiranno successivamente non avranno alcun impatto sulla viabilità”.

“Fare terrorismo è un atto gravissimo e irresponsabile”

La sindaca non usa giri di parole nel commentare il video diffuso dal segretario di Prima Riccione: “Uscite come quella di Pullè, che forse dovrebbe essere rinominato segretario del movimento ‘Prima le fake news’, rappresentano atti di puro terrorismo nei confronti dei nostri operatori. Chi gestisce attività stagionali in un punto strategico come l'attraversamento del Marano è già comprensibilmente preoccupato per il peso di un cantiere così importante: gettarli nel panico sostenendo falsamente che il ponte rimarrà chiuso tutta l'estate è un atto che giudico gravissimo e irresponsabile”.

Un’opera strategica per la città

Il rifacimento del ponte, un investimento da 2,5 milioni di euro, restituirà alla città un’infrastruttura moderna a campata unica, eliminando le vecchie pile in alveo per garantire la massima sicurezza idraulica e sismica. “L’attenzione dell'Amministrazione verso la zona nord è massima, come dimostrato anche dalla recente installazione della segnaletica speciale per valorizzare i ristoranti dell'area Marano durante la fase dei lavori. Il nostro impegno è consegnare un’opera sicura e duratura nel rispetto dei tempi - conclude la sindaca - non permetteremo che la propaganda politica basata sulle menzogne danneggi l’immagine turistica della nostra città e la serenità di chi lavora”.