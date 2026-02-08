Ponte Verucchio, cade in moto per le buche: "Segnaliamo il problema asfalto da un anno"

Un residente: "Traffico deviato in via Ponte, asfalto peggiora sempre di più"

Un nostro lettore segnala un incidente avvenuto sabato mattina (7 febbraio), intorno alle 11.30, in via Ponte a Verucchio. La strada è quella che collega Villa Verucchio al campo da calcio di Ponte Verucchio e a Poggio Torriana, quindi a Santarcangelo: dopo la chiusura del tratto verso l'Alta Valmarecchia, ancor più cruciale per la viabilità. Protagonista dell'incidente un centauro in sella a una moto di cilindrata 125, caduto a causa delle buche. Il lettore, che risiede in zona, evidenza: "È da almeno 1 anno che segnaliamo al comune il problema, ma non si è mai avuta risposta. Con il tratto di via ponte chiuso per i lavori di hera il traffico si è spostato tutto nel tratto di via ponte che dal campo sportivo conduce a Villa Verucchio, peggiorando di settimana in settimana le condizioni dell’asfalto che già non era in ottime condizioni".