Poste Italiane replica ai sindacati: “Nessuna chiusura prolungata degli uffici nel riminese”

L’azienda conferma il piano estivo concordato con le organizzazioni sindacali e assicura continuità dei servizi

"Poste Italiane precisa di aver condiviso anche quest'anno con le organizzazioni sindacali il piano di chiusure dei mesi estivi, che garantisce nella provincia riminese una presenza capillare e continuativa attraverso la sua rete, restando a disposizione dei cittadini con tutti i servizi attivi". Così, in una nota ripresa da Ansa , l'azienda replica a Cgil, Slc-Cgil, Spi-Cgil e Federconsumatori di Rimini che hanno lamentato un taglio agli orari degli uffici postali per l'estate, segnalando la soppressione di 95 turni di apertura mattutina e 190 pomeridiani nei mesi di luglio e agosto, con un ufficio in più coinvolto rispetto al 2025.

"La sede di Corso D'Augusto (Rimini Centro), quella di via Coriano e le altre sette di Rimini - osserva Poste Italiane in una nota - sono operative per tutto il periodo estivo. L'ufficio di via Leonilda Bissolati 5 e di Santa Giustina in via Emilia 340 saranno chiusi alcuni giorni tra luglio e agosto. Quelli di via Alessandro Gambalunga 40, via Marecchiese 96, via Euterpe e di Miramare in via G. Marconi sono disponibili, in alcuni giorni di luglio e agosto, di mattina. Nessun ufficio della città, dunque, sarà chiuso per periodi prolungati o per intere settimane consecutive".

Inoltre, viene sottolineato, "anche in provincia la continuità è garantita. Resteranno chiusi, in alcune giornate, gli uffici di Ospedaletto, Pennabilli, Secchiano Marecchia, San Martino San Ermete, Verucchio, San Savino, Fratte di Sassofeltrio; mentre quelli di Santarcangelo di Romagna, Morciano di Romagna, Misano Adriatico, Riccione Cattolica in alcune giornate sono aperti solo di mattina".

Infine, conclude la nota, "per andare incontro alle esigenze dei cittadini che vivono nelle piccole comunità non sono previste riduzioni di orario nelle sedi dei comuni con meno di 5mila abitanti".