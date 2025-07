Tribunali "al collasso" e personale precario: a Rimini sono 40 in attesa di assunzione

Fp Cgil: “Stabilizzare i precari è una priorità. Il piano del Governo ne esclude metà”

Tra le carenze di organico rilevate al 31 dicembre 2024 e i prossimi pensionamenti, si prevedono oltre 15.000 posti vacanti presso il Ministero della Giustizia. Anche a Rimini la situazione non è rosea, con 40 precari che ancora non si sono visti stabilizzare la propria situazione lavorativa, nonostante i fondi Pnrr appositi.



"Una loro stabilizzazione rappresenterebbe un'opportunità straordinaria per strutturare stabilmente l’Ufficio per il Processo, con ricadute positive anche per il personale già a tempo indeterminato", spiegano la Fp Cgil in una nota, a margine di un presidio svolto questa mattina (lunedì 30 giugno) presso il Tribunale di Rimini.

"Questa vertenza riguarda tutti. Se la giustizia non funziona e il personale non è messo nelle condizioni di lavorare al meglio, a farne le spese sono i cittadini", spiega la Fp Cgil.

Il governo prevede tramite il piano strutturale di bilancio di stabilizzare solo la metà del personale in servizio, una scelta, accusa la Fp Cigil, che "non danneggerebbe solo migliaia di lavoratori e lavoratrici che rischiano di rimanere senza impiego: colpirebbe anche il personale di ruolo, già sovraccarico da trent’anni di mancati investimenti nel comparto giustizia, e aggraverebbe l’intero sistema giudiziario".

Così la Fp Cgil, insieme a Uil Pa e Usb Pi,"raccogliendo gli appelli arrivati da lavoratori, lavoratrici e Rsu, ritengono necessario proseguire la mobilitazione. L’obiettivo è ottenere investimenti adeguati per rafforzare l’organico di ruolo e garantire la stabilizzazione di tutto il personale precario della giustizia, attraverso assemblee e presìdi unitari davanti ai tribunali e ai palazzi di giustizia di tutto il Paese e con la partenza di una petizione".