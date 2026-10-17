Premio Ariminum, Riccione celebra il miglior arbitro della D: Mansour Faye

Cerimonia all’Hotel Mediterraneo. Premiati anche tre associati della Sezione di Rimini, al via il nuovo corso arbitri dal 27 ottobre

Giovedì (15 ottobre) l'Hotel Mediterraneo di Riccione ha ospitato la cerimonia di consegna del prestigioso Premio "Ariminum", il riconoscimento destinato al miglior arbitro, primo in graduatoria, CAN D nella stagione sportiva 2025/2026. L'insignito è Mansour Faye della Sezione Aia di Brescia. L'evento ha registrato la partecipazione dei vertici dell'Associazione Italiana Arbitri e delle istituzioni locali. A testimoniare l’elevata importanza dell'appuntamento, erano presenti il neoeletto Presidente dell'AIA Francesco Massini, la componente del Comitato Nazionale Valentina Finzi, il Responsabile della CAN D Paolo Dondarini, il nuovo Presidente del CRA Emilia-Romagna Michele Delrio, i Presidenti delle Sezioni AIA Emiliano Romagnole e di Pesaro. Un forte connubio tra arbitri e territorio è stato sottolineato anche dalla presenza del Delegato Provinciale FIGC Sergio Franco , dell'Assessore allo Sport del Comune di Rimini Michele Lari e dell'Assessore allo Sport del Comune di Riccione Simone Imola. Alla conviviale cena di Gala ha preso parte con entusiasmo tutta la squadra degli arbitri nazionali appartenenti alla Sezione di Rimini, guidata dai fischietti di “Serie A” Antonio Rapuano e Andrea Zanotti, punti di riferimento ed esempio per tutti i giovani associati. La serata è stata anche l'occasione per celebrare le eccellenze Sezionali: il Consiglio Direttivo, guidato dal Presidente di Sezione Marco Guitaldi, ha infatti conferito i tradizionali riconoscimenti di sezione. Tra gli applausi dei presenti, il Premio associativo "V. Pecorelli" è andato a Tarcisio Villa, mentre il Premio tecnico "G. Rossini" è stato consegnato a Samuele Sarti. A coronare la serie dei riconoscimenti sezionali è stato infine il Premio Presidenza, assegnato ad Antonio Vuolo per il suo prezioso contributo e la dedizione pluriennale al servizio della Sezione e degli associati.

È infine in partenza il nuovo corso arbitri, rivolto a tutti coloro che vogliono entrare a far parte della famiglia AIA. L’appuntamento è fissato per 27 ottobre alle ore 18.30. Le iscrizioni sono gratuite e aperte a tutti fino ai 40 anni, con la possibilità di partecipare anche per i giovani calciatori fino al compimento del 19° anno di età. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la Sezione AIA di Rimini al numero 0541 080947 oppure scrivere all’indirizzo [email protected].