Premio Rimini Mundi 2026, sei nuovi ambasciatori del turismo congressuale: cerimonia al Teatro Galli

Martedì 3 novembre la premiazione dei professionisti che hanno contribuito a portare importanti congressi nazionali e internazionali a Rimini

Sei nuovi ambasciatori dell’offerta congressuale della Riviera di Rimini riceveranno il Premio Rimini Mundi 2026. La cerimonia di consegna è in programma martedì 3 novembre dalle 18.30 al Teatro Galli. Anche quest’anno l’evento sarà aperto al pubblico.

A premiare gli ambasciatori, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e Maurizio Ermeti, presidente di Italian Exhibition Group. Condurrà la giornalista e scrittrice Lucia Renati. La serata sarà arricchita da un intervento di Mario Tozzi, Primo ricercatore CNR e divulgatore scientifico, con un intervento dal titolo ‘Il professore va a congresso, la penisola dei turismi’.

Sale quindi a 68 componenti il ‘corpo diplomatico’ che dal 2008, insieme agli operatori pubblici e privati e al management di Italian Exhibition Group, opera in tutto il mondo per candidare la città ad appuntamenti prestigiosi e capaci di produrre un prezioso indotto per l’industria dell’accoglienza e di accreditare la destinazione Rimini nel mondo dei congressi ad alta specializzazione.

Si tratta di una vera community di stakeholder, professionisti e studiosi di spicco che rappresentano Rimini con orgoglio e passione nel mondo. Grazie al loro prestigio e alla loro rete di contatti, promuovono Rimini come meta ideale per eventi aziendali e associativi di rilievo.

Il Premio Rimini Mundi riconosce proprio questa coesione, la stimola e la valorizza. Gli ambasciatori saranno premiati da IEG e Convention Bureau della Riviera di Rimini, col Patrocinio del Comune di Rimini e della Regione Emilia-Romagna, per la loro attività volta a favorire l’organizzazione di importanti appuntamenti nazionali e internazionali sul territorio riminese.

Ad ognuno di loro sarà consegnato il Premio Rimini Mundi, realizzato dall’orafo Roberto Fenzl. Il premio è rappresentato da un oggetto simbolico e prezioso, un anello creato con un chiodo del ‘700 del Montefeltro che, avvolgendosi su sé stesso, diventa l’abbraccio del Palacongressi di Rimini che accoglie Il proprio pubblico.

Ecco l’elenco dei premiati col Rimini Mundi 2026 e dei congressi collegati:

Fabio Rindi, Professore presso il Dipartimento Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università Politecnica delle Marche per aver acquisito l’evento International Phycological Congress 2029.

Mauro Soldati, Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per aver acquisito l’evento International Conference on Geomorphology 2030.

Chiara Ruini, Professoressa presso il Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita di Alma Mater Studiorum - Università di Bologna - Campus di Rimini per aver acquisito European Congress of Positive Psychology 2028.

Andrea Merlo, Responsabile scientifico OPA Sol et Salus SPA – Torre Pedrera (Rimini), per aver acquisito l’Annual Meeting of the European Society for Movement Analysis in Adults and Children 2029.

Gaetano Settimo, Coordinatore del Gruppo di Studio Nazionale Inquinamento Indoor dell'Istituto Superiore di Sanità per aver acquisito HEALTHY BUILDINGS 2027 - ISIAQ INTERNATIONAL 2027 (International Society of Indoor Air Quality and Climate) Regional Conference, Europe.

Elena Giovanna Bignami, Direttrice della scuola di specializzazione in anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore dell'Università di Parma. Direttore della struttura complessa di 2° Anestesia e rianimazione del Dipartimento ad attività integrata chirurgico generale e specialistico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, per aver acquisito il Congresso Nazionale della Società Italiana Anestesia, Analgesia, Rianimazione e Terapia Intensiva edizione 2027.