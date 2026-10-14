Premio Strega Giovani per la poesia: brilla l'arte della riccionese Isabella Leardini

Seconda invece nel Premio Strega Poesia

Isabella Leardini, grazie ai suoi componimenti poetici, ha conquistato il secondo posto alla quarta edizione del Premio Strega Poesia 2026 ed è stata proclamata vincitrice del Premio Strega Giovani Poesia 2026 con la sua ultima raccolta, Maniere nere, edita da Mondadori. La cerimonia di premiazione si è svolta nella serata di ieri a Roma, nella suggestiva cornice della Casa dell’Architettura, in diretta streaming su RaiPlay. A guidare la classifica finale è stata la poetessa e saggista napoletana Carmen Gallo con Procne machine (Einaudi) seguita da Isabella Leardini, che ha conquistato la seconda piazza raccogliendo 18 preferenze, precedendo Vincenzo Ostuni (Faldone, Il Saggiatore, 17 voti), Federico Italiano (Godzilla e altre poesie, Guanda, 10 voti) e Fabrizio Lombardo (La linea spezzata, Donzelli, 5 voti). Se la giuria scientifica ha incoronato Gallo, il giudizio dei più giovani è stato invece unanime nell’indicare l’opera di Isabella Leardini come la più significativa dell’anno. L’autrice riccionese si è infatti aggiudicata il Premio Strega Giovani Poesia 2026 ottenendo 35 voti su 128 espressi da una giuria composta da studenti di circa 40 scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia. Un riconoscimento che premia la capacità della poetessa di parlare al cuore delle nuove generazioni con un linguaggio potente e profondo. Il successo allo Strega rappresenta un’ulteriore conferma del valore letterario di Isabella Leardini. Già vincitrice nel 2002 della sezione inediti del Premio Montale con i testi raccolti nel suo esordio La coinquilina scalza (2004), ha successivamente pubblicato la raccolta Una stagione d’aria (Donzelli, 2017) e il saggio Domare il drago (Mondadori, 2018). Presente in importanti antologie internazionali, tra cui Les Poètes de la Méditerranée (Gallimard) e Nuovi Poeti Italiani 6 (Einaudi), insegna Scrittura creativa all’Accademia di Belle arti di Venezia, dirige dal 2022 il Centro di Poesia contemporanea dell’Università di Bologna e cura le collane di poesia per Vallecchi Editore.

