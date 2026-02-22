Prende forma il nuovo ponte tra Novafeltria e Maiolo: il cantiere entra nel vivo

Settimana prossima la struttura sarà collocata sui piloni

Prosegue a pieno regime il cantiere per la realizzazione del nuovo ponte di collegamento tra Novafeltria e Maiolo, sulla Sp107, che sarà lungo 149 metri, avrà due corsie larghe 4,25 metri e in più ai lati ci saranno due passaggi ciclopedonali di 0,75 metri ciascuno. Tempo permettendo, nella prossima settimana le tre campate che compongono il ponte, assemblate, saranno installate sui piloni. Sarà un'operazione spettacolare: il ponte sarà sollevato con attrezzature speciali e sarà collocato in quota. Le spalle e i piloni centrali sono terminati e pronti all'operazione. "Nel giro di pochi giorni, tempo permettendo, potremo vedere il ponte nella sua interezza, come impalcato", evidenzia il sindaco di Maiolo Marcello Fattori. Il cantiere sta procedendo a ritmo spedito: "Gli operai hanno lavorato bene, anche nei giorni di festa e non hanno creato problemi. Da qui a renderlo percorribile servirà tempo", sottolinea Fattori, anche se le tempistiche previste (fine primavera-inizio estate) dovrebbero essere rispettate. "Vederlo da vicino è davvero uno spettacolo: è un'opera che ho fortemente voluto. Dispiace per i disagi subiti dalla cittadinanza, ma era inevitabile", chiosa Fattori.