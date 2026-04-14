Prende tre denunce per minacce al personale del Mercato Coperto di Rimini

Il report sulle attività della Polizia Locale per la sicurezza in zona Mercato Coperto

Più di cinquanta interventi mirati e oltre duecento persone identificate: sono i numeri che fotografano l' attività svolta dal Nucleo Sicurezza Urbana della Polizia Locale di Rimini nell'area del Mercato Coperto e nelle vie circostanti, nei primi tre mesi del 2026. "Un'azione condotta sia in abiti civili che in divisa, con cadenza settimanale, finalizzata a contrastare il degrado urbano e reprimere illeciti amministrativi e penali", spiega l'amministrazione comunale.

I controlli hanno portato a 17 verbali amministrativi elevati per violazioni del regolamento di Polizia Urbana, in particolare per bivacco, ubriachezza molesta e comportamenti vietati in zona Mercato Coperto, via IV Novembre e via Castelfidardo. Alcune identificazioni hanno richiesto l'accompagnamento in Comando per rilievi foto dattiloscopici, strumento indispensabile per accertare l'identità di soggetti privi di documenti o con precedenti.

Tra queste alcuni casi più significativi, come le tre recenti denunce-querele, nei confronti di un cittadino responsabile di reiterate minacce al personale operante nel Mercato Coperto, deferito a piede libero per minacce aggravate. In piazzale Gramsci, invece, un intervento tempestivo, scattato su segnalazione di cittadini, ha permesso di bloccare uno dei due autori di furti su veicoli in sosta: grazie alle immagini della videosorveglianza comunale e alla querela sporta da una delle vittime, una persona è stata denunciata per furto, danneggiamento e concorso nel reato. "Attività degli agenti in borghese che non si esauriscono nella dimensione repressiva, ma anche in interventi di aiuto diretto come nel caso in cui è stato accompagnato ai servizi sociali e alla Caritas una persona con invalidità che dormiva nell'area del Mercato in condizioni di salute precarie, garantendogli l'accesso alle cure e all'assistenza necessarie", evidenziano da palazzo Garampi.