Presidio a Coriano per Tania Sperindio. Le associazioni anti-violenza invitano a lasciare un pensiero

Il messaggio dei centri antiviolenza CHIAMA chiAMA e Rompi il Silenzio

In occasione del presidio dedicato a Tania Sperindio, in programma mercoledì 22 luglio alle ore 19 in piazza Mazzini a Coriano, la rete dei Centri antiviolenza CHIAMA chiAMA e Rompi il Silenzio invita la cittadinanza a partecipare portando un pensiero o una lettura. L'iniziativa nasce come momento di riflessione e vicinanza, ma anche come occasione per ribadire l'importanza della prevenzione e del contrasto alla violenza sulle donne.

Le dichiarazioni

Quanto accaduto nel territorio in cui operiamo quotidianamente con i nostri servizi ci colpisce profondamente e ci spinge a una riflessione consapevole. Ciò che è successo dimostra ancora una volta che la violenza sulle donne è un fenomeno strutturale che si annida nella quotidianità, agita da uomini incapaci di accettare un rifiuto, che scambiano la relazione con il possesso.

Di fronte a questa realtà, occorre mantenere alta l'attenzione e rafforzare la presenza dei servizi antiviolenza sui territori in modo sempre più capillare e prossimo alle donne. La violenza di genere non è un fatto eccezionale, bensì un fenomeno strutturale che colpisce l'intera comunità: a una causa strutturale serve una risposta collettiva forte.

Per questo motivo serve l'impegno costante di tutte e tutti: nel diffondere la cultura del rispetto e del consenso, nel superare ogni forma di prevaricazione e nel mantenere viva la responsabilità collettiva forte.



Per questo la rete dei Centri antiviolenza CHIAMA chiAMA e Rompi il Silenzio invitano la cittadinanza a partecipare portando un pensiero o una lettura al Presidio dedicato a Tania Sperindio che si terrà mercoledì 22 luglio, alle ore 19, a Coriano, in piazza Mazzini 15.