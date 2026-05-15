Presunte truffe da 90.000 euro: chiuse le indagini a carico di Davide Barzan

Uno dei due episodi vede indagato un 58enne

Si chiude l’indagine della Procura di Rimini su Davide Barzan, il consulente legale noto per assistere Manuela Bianchi, nuora di Pierina Paganelli, la donna uccisa a Rimini il 3 ottobre 2023. Le ipotesi di reato contestate sono truffa ed esercizio abusivo della professione legale.

L’avviso di conclusione delle indagini preliminari, notificato dalla Procura, vede coinvolto oltre a Barzan anche un 58enne di Coriano. Secondo l’impianto accusatorio, i due sarebbero coinvolti in una presunta truffa da circa 50mila euro ai danni di due riminesi, legata all’apertura di un conto corrente. La somma sarebbe stata consegnata al 58enne, con una quota di 15mila euro che, secondo gli inquirenti, sarebbe stata successivamente trasferita a Barzan.

Il solo Barzan è invece indagato per un’ulteriore presunta truffa ai danni di una riminese, relativa all’acquisto di un appartamento a Dubai. In questo caso, secondo la Procura, si sarebbe presentato come sedicente avvocato ottenendo un assegno da 40mila euro. Per lui si ipotizza anche il reato di esercizio abusivo della professione forense: in questo filone l’Ordine degli avvocati di Rimini risulta persona offesa. Barzan è assistito dall’avvocato Marlon Lepera del Foro di Cosenza, mentre il 58enne è difeso dall’avvocato Antonio Petroncini.