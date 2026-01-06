Previsioni meteo confermate: Befana imbiancata anche a Rimini

Una nevicata mattutina ha imbiancato campi, strade e centri abitati, regalando al territorio un suggestivo risveglio invernale

Le previsioni meteo sono state confermate: la Befana ha portato la neve anche nei paesi della bassa Valmarecchia e Valconca. Questa mattina il territorio si è risvegliato sotto una nevicata che ha imbiancato campi, strade e centri abitati, regalando un suggestivo paesaggio invernale. Alcuni fiocchi di neve si registrano anche sulla costa a Riccione e Rimini.

Piazza Ferrari Rimini

Al momento non si registrano particolari disagi alla viabilità. Gli spazzaneve sono entrati in azione fin dalle prime ore del mattino, garantendo la percorribilità delle strade principali e monitorando costantemente la situazione, soprattutto nei tratti più sensibili. Secondo le previsioni, le nevicate proseguiranno per tutta la giornata di oggi, con accumuli graduali. Sono attese deboli precipitazioni nevose anche nella mattinata di domani, mentre dal pomeriggio è previsto un miglioramento delle condizioni meteo, con attenuazione dei fenomeni e schiarite sempre più ampie. Si raccomanda comunque prudenza negli spostamenti e l’uso di pneumatici invernali o catene.