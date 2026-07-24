Prima aggredisce un'Oss in ospedale: 24 ore dopo ruba al minimarket e morde al braccio il negoziante

La donna, 40 anni, è stata arrestata per lesioni personali aggravate e rapina

Nella tarda serata di mercoledì (22 luglio) aveva aggredito una Oss e un agente di Polizia al pronto soccorso dell'ospedale Infermi di Rimini: ventiquattro ore dopo è finita nuovamente nei guai, arrestata dai Carabinieri per le ipotesi di reato di rapina e lesioni personali aggravate, dopo aver rubato in un minimarket e aver aggredito il negoziante, mordendolo al braccio. Protagonista della vicenda una 40enne italiana, residente nel Nord Italia. Arrestata mercoledì sera, ieri mattina (giovedì 24 luglio) era davanti al giudice, per poi essere rilasciata in attesa del processo. In serata la 40enne è entrata in un minimarket del lungomare di Rimini: sorpresa a rubare un power bank e un paio di cuffie auricolari, non ha esitato a mordere al braccio il negoziante per guadagnarsi la fuga. I Carabinieri l'hanno fermata e arrestata, mentre l'aggredito ha dovuto far ricorso alle cure mediche. L'arresto della 40enne è stato convalidato questa mattina (venerdì 24 luglio) e la donna sottoposta a divieto di dimora in Provincia di Rimini, sempre in attesa del secondo procedimento penale avviato per i fatti avvenuti in queste ultime 48 ore.