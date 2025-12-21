Prima la Rimini Christmas Run, poi il bagno in mare: il tuffo di "buone feste" per Misano Podismo

Dopo essersi cimentati con la gara podistica, il tuffo in mare all'altezza del bagno 9 di Rimini

Alla 6° edizione della Rimini Christmas Run, che si è corsa oggi (domenica 21 dicembre) a Rimini, ha preso parte anche il team Misano Podismo. Al termine della gara, gli atleti hanno deciso di mettersi alle spalle la stanchezza concedendosi un rigenerante bagno nel male di inverno. Una tradizione, peraltro, per Misano Podismo, un modo di augurare "buone feste" in maniera certamente inconsueta. Così, nella tarda mattina, ecco il tuffo nelle acque del Bagno 9 di Rimini. Un gesto simbolico e goliardico che racchiude lo spirito del gruppo.