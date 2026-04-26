Prima, Sant'Ermete: sconfitta 'dolce': è salvezza

I due pareggi tra Gatteo-Bagno di Romagna e Rubicone Calisese-Superga sono bastati per raggiungere il traguardo

Un triplo sospiro di sollievo e via tutti i fantasmi. Il S. Ermete “ringrazia” e mantiene la permanenza in Prima categoria dopo una stagione surreale. Ai verdi serviva una vittoria per avere la certezza assoluta di “festeggiare” la salvezza con una giornata di anticipo.

Alla fine sono serviti i risultati favorevoli dagli altri campi perché a Gradara la squadra di mister Dolci ha perso 2-0 contro uno sportivissimo San Bartolo (onore agli avversari che se la sono giocata a viso aperto nonostante non avessero obiettivi di classifica) portando a tre gare consecutive il digiuno da gol. Però nelle zone basse i due pareggi tra Gatteo-Bagno di Romagna e Rubicone Calisese-Superga sono comunque bastati per raggiungere quello che in estate non sarebbe nemmeno dovuto essere messo in discussione.

Il racconto della gara. Sul campo è un S. Ermete fotocopia dell'ultimo periodo: scarico, poco determinato (nel primo tempo) e ancor meno concreto. Capitan Tosi si accomoda in panchina per un infortunio muscolare e al suo posto si rivede titolare Ricci (fascia a Chiussi), a centrocampo spazio a Boldrini mentre in attacco invece viene schierato Montebelli.

Il caldo è intenso, il San Bartolo Gabicce Mare prova ad affacciarsi alla porta di Leardini con la girata fuori di Melloni. Anche i verdi non riescono a inquadrare lo specchio: al 30' Pasquinelli sgancia il sinistro alto dopo una bella ripartenza di Chiussi. Anche i padroni di casa non è che facciano faville però nel recupero la sbloccano: lancio perfetto di Bencivenga, Melloni è tutto solo davanti a Leardini e lo scavalca con un preciso pallonetto.

In avvio di ripresa il portierone deve lasciare il campo per infortunio, il S. Ermete ha tutto da perdere però finalmente cambia registro e inizia un'altra partita, seppur generosa visto che manca il mordente sottoporta. Le occasioni arrivano in serie: colpo di testa di Montebelli su angolo di Dragovoja, incursione di Chiussi e destro sull'esterno. Chiaramente la squadra di Dolci si sbilancia per la ricerca del pareggio.

Al 75' il salvataggio con il corpo di Ricci sul tiro a botta sicura di Marchetti vale come un gol. Invece all'82 Morra, autore di un'ottima prova tra i pali, chiude lo specchio al solito Marchetti in uscita. La porta è stregata: Pazzini rientra sul sinistro ma calcia debole, poi Kirilov, che mette pepe con il suo ingresso, serve Carlini la cui girata viene sventata da Marfoglia. Al 90' il S. Ermete resta pure in dieci per il secondo giallo ineccepibile sventolato a Ricci.

Nei minuti di recupero della gara, poco prima del fischio dell'arbitro come nel primo tempo, severa punizione del San Bartolo che in contropiede con il colpo da biliardo di Gaggi chiude la pratica.

Il tabellino

San Bartolo Gabicce Mare -Sant'Ermete 2-0

San Bartolo Gabicce Mare: Marfoglia, Lavanna, Marzi (31' st Zanni), Magi (21' st Marcolini), Silvagni, Bencivenga, Paganelli (17' st Gaggi), Cecchi, Melloni, Cevoli (17' st Hichri), Amati (17' st Marchetti). All.: Iencinella.

S. Ermete: Leardini (1' st Morra), Fratta (1' st Pironi), Pasquinelli, Radu, Dragovoja, Ricci, Fornari (47' st Succi), Chiussi, Montebelli (13' st Carlini), Boldrini (21' st Kirilov), Pazzini. A disp.: Tosi, Conti, Landi. All.: Dolci.

Arbitro: Ferranti di Ferrara.

Reti: 50' pt Melloni, 50' st Gaggi.

Note. Ammonito: Magi. Espulso: 45' st Ricci per somma di ammonizioni.