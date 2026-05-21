Prima volta in Serie A per Andrea Zanotti: l'arbitro riminese designato per Napoli-Udinese

Debutto nella massima serie allo stadio Diego Armando Maradona

La prima volta non si scorda mai. Domenica 24 maggio, alle ore 18, l’arbitro riminese Andrea Zanotti farà il suo esordio in Serie A, dirigendo l’ultimo turno del campionato 2025/2026 allo stadio Diego Armando Maradona, nella sfida tra Napoli e Udinese.

Zanotti sarà affiancato dagli assistenti Capaldo e Pascarella, con Manganiello nel ruolo di quarto ufficiale. Al Var è stato designato Prontera, Avar Pairetto.

Classe 1993, Zanotti appartiene alla sezione AIA di Rimini ed è alla sua prima stagione in CAN A-B, dopo la promozione ottenuta lo scorso anno. Il suo percorso arbitrale è iniziato nel 2011: dopo l’esperienza al CRA Emilia-Romagna dal 2012, ha maturato competenze nelle commissioni nazionali CAI, CAND e CANC, fino all’approdo, da luglio, alla commissione della massima categoria.

La sua prima stagione in Can A-B ha pienamente rispettato le aspettative: ha alternato designazioni in Serie B e incarichi come assistente Var in Serie A, dirigendo inoltre la gara di Coppa Italia Udinese-Palermo.

Per la sezione riminese si tratta di una giornata di festa: tra le sue fila milita già il direttore di gara di Serie A Antonio Rapuano, e l’esordio di Zanotti rappresenta un nuovo traguardo di prestigio. Grande la soddisfazione del presidente Marco Guitaldi e del suo consiglio direttivo, che definisce questa designazione “la ciliegina sulla torta di una stagione calcistica di primordine e non ancora terminata in attesa di altre sorprese positive”.