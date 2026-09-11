Primi match nel nuovo torneo Open del Circolo Tennis Meldola

In bella evidenza nel tabellone di terza Mazzoli, Silvestroni, Foschi e Visotti

Primi match nel torneo nazionale Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Meldola, una rassegna dotata di ben 4000 euro di montepremi. Si tratta della prima edizione dell’Open “Città di Meldola-Trofeo Madonna del Popolo” che terrà banco fino al 21 settembre. Di per se eloquente il dato delle iscrizioni, ben 119 le adesioni (poi ridotte a 96 per esigenze organizzative) a questo torneo che si presenta da subito di grande rilievo, così come è importante è il seeding che vede ai primi posti nell’elenco dei favoriti i 2.1 Daniel Bagnolini e Manuel Mazza, seguiti dal 2.2 Enrico Baldisserri e dai 2.3 forlivesi Nicola Ravaioli e Nicola Filippi.

Nel complesso sono 23 i giocatori di 2° categoria che nobilitano un torneo Open più simile ad un Itf Future. Per il vincitore un bel assegno da 1900 euro.

Nel secondo tabellone, che vede in campo i giocatori fino alla categoria 3.1, in bella evidenza Samuele Visotti (River 22 Sporting Club), Filippo Foschi (Ct Meldola), Alessandro Silvestroni (Forum Forlì) e Raffaele Mazzoli (Tre Colli Tc Brisighella).

Secondo tabellone, 1° turno: Alessandro Piraccini (4.3)-Thomas Guerra (4.2) 6-1, 6-3, Tommaso Babini (4.2)-Filippo Zadra (4.3) 6-2, 3-6, 10-4.

2° turno: Gabriele Schiavo (4.2)-Alberto Zattini (4.2) 1-6, 6-3, 10-3, Filippo Ruggeri (4.1)-Pietro Martines (4.1) 6-2, 6-3, Andrea Samorì (4.1)-Fabio Di Tante (4.1) 6-2, 6-4, Raffaele Mazzoli (4.2)-Riccardo Paglionico (4.1) 6-3, 6-3, Alessandro Silvestroni (4.2)-Tommaso Volponi (4.2) 7-6 (5), 6-4, Marco Schiavo (4.1)-Leone Franchi (4.1) 7-6 (6), 6-2.

3° turno: Samuele Visotti (3.5)-Marco Cantagallo (4.2) 6-2, 6-3, Filippo Foschi (4.1)-Pietro Reggiani (3.5) 7-5, 7-5,

Il giudice di gara è Giuseppe Brighi, direttore di gara Alessandro Bussi.