Primo maggio a Rimini: tantissima gente per un weekend di festa all’aria aperta

La spiaggia e l'invaso di Tiberio si sono riempiti di gente

Tantissima gente ha approfittato del ponte del primo maggio e della bella giornata di sole per concedersi una breve vacanza o una passeggiata a Rimini, approfittando del ricco calendario di proposte e di eventi.

Ieri, venerdì 1 maggio, la spiaggia e l'invaso del Tiberio si sono riempiti di gente, attratta dal sole e dal clima mite, per trascorrere il tempo in buona compagnia, all’aria aperta, tra musica, buon cibo design e artigianato. Un colpo d’occhio estivo con tantissime persone di ogni età, famiglie con bambini, gruppi di amici, dalla spiaggia al centro storico, dal Ceis con l’edizione speciale di Matrioska fino all’invaso del ponte di Tiberio.

Una festa che ha celebrato lo spirito del Primo Maggio all’insegna della condivisione, della partecipazione e del piacere di stare insieme e che ha avuto il suo cuore pulsante all’invaso del Tiberio che è tornato protagonista con il concertone del Primo Maggio, l'evento che mette insieme anche gastronomia, sport e solidarietà.



