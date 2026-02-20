Primo soccorso tra i banchi: i bambini della scuola di Talamello a lezione con la Croce Verde

Arresto cardiaco e chiamata al 112: lezione speciale per 40 bambini della primaria di Talamello

Ieri mattina (giovedì 20 novembre) personale della Croce Verde di Novafeltria è stata protagonista di una mattinata speciale in compagnia dei bambini delle classi quarte e quinte della scuola Primaria di Talamello, in un incontro dedicato alla scoperta del primo soccorso in modo semplice e coinvolgente.

"Attraverso parole chiare e attività pratiche abbiamo spiegato quanto sia importante chiedere aiuto senza paura e riconoscere una situazione di emergenza. Abbiamo parlato di arresto cardiaco e di ostruzione delle vie aeree, insegnando loro cosa fare e, soprattutto cosa non fare. Con quiz divertenti e piccole scenette li abbiamo resi protagonisti, trasformando l'apprendimento in un momento di gioco e consapevolezza", spiega la Croce Verde di Novafeltria in una nota.

Grande attenzione è stata dedicata alla chiamata al 112, con una simulazione che ha fatto capire quanto sia fondamentale fornire informazioni corrette e tempestive.

Circa 40 bambini, insieme ai loro insegnanti, hanno così partecipato con entusiasmo, curiosità e tante domande intelligenti.

"Un percorso pensato per seminare responsabilità, coraggio e attenzione verso gli altri, perché anche i più piccoli possono fare la differenza, se sanno come comportarsi", chiosa la nota della Croce Verde.