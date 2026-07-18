Principio di incendio all'azienda Carli di Torello: il sistema con termocamere evita guai peggiori

L'allarme è stato dato prontamente, intervento dei Vigili del Fuoco di Novafeltria

Momenti di concitazione questa mattina (18 luglio), intorno alle 6, presso lo stabilimento Carli di Torello di San Leo, a causa di un principio di incendio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Novafeltria, allertati prontamente dall'azienda, prima che le fiamme potessero sprigionarsi con una certa forza. La ditta, infatti, ha predisposto un sistema avanzato, nei capannoni dove si trovano le balle di fieno, con termocamere per monitorare la temperatura e intervenire, qualora il materiale in fermentazione dovesse iniziare a innescare le fiamme. Le moderne precauzioni sono state adottate dopo un incendio che scoppiò undici anni fa, il 22 giugno 2015, provocando ingenti danni. Sono state dunque avviate le attività di monitoraggio dei Vigili del fuoco, sul posto con due automezzi: la situazione è sempre stata sotto controllo.