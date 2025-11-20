Problema parcheggi a Rimini? Ristoratori sacrificano il giardino estivo per gli spazi di sosta

I titolari del Club Primo Piano di Rimini: "Cercate parcheggio? Noi ce l'abbiamo"

"Venite da noi, abbiamo il parcheggio": provocazione social o semplice comunicazione di servizio? A Rimini, dove il posto auto può valere più di un dehors vista mare, c'è un locale che ha pensato bene di rigirare la frittata e trasformarlo in un colpo di marketing.

Il Locale Porta Galliana gioca di rebranding e per l'inverno lancia il nuovo Club Primo Piano: un pub con 200 posti coperti a due passi dal centro storico e ampio parcheggio. Già, avete capito bene. Non solo pizza e hamburger. A Rimini, patria delle eterne polemiche sui posti auto mancanti, il parcheggio vale una stella Michelin. E così i giovanissimi Matteo Cani e Riccardo Pasquarella, volti già noti della nightlife riminese (soprattutto on the beach), hanno deciso di sacrificare parte del giardino estivo per costruirci un'area dedicata al posteggio. "Al di là del gancio social e dell'inusuale comunicazione, abbiamo deciso di investire su questo servizio perchè a Rimini il problema è serio", spiegano i due titolari. "Soprattutto in centro trovare parcheggio è diventato talmente complicato che tante persone, soprattutto in inverno, decidono di spostarsi in altre zone più facili da raggiungere. Vogliamo che l'esperienza al Club Primo Piano parta col piede giusto e con una comodità in più".

"L'obiettivo? Rilanciare il centro storico". Il Club Primo Piano prova a mesciare la classica offerta gastronomica da pub vecchio stile (pizza, hamburger e birra a prezzi contenuti) con un intrattenimento moderno adatto a tutte le età, musica live, tornei di burraco, cene con delitto ma soprattutto gli eventi mondani in collaborazione con gli staff più hype della notte. Dalle serate Anni Duemila di Replay Club fino ai divertenti party griffati #CVF. Ogni weekend una cena spettacolo e un evento differente per riportare le notti del centro, leggermente sbiadite negli ultimi anni, ai fasti di un tempo. Quando ancora...c'erano i parcheggi.