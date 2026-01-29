Problema sicurezza a Santarcangelo: via libera a 5 nuove telecamere in centro

Piazze Ganganelli e Marini, via Andrea Costa, Silvio Sancisi e Combarbio i punti strategici

Con l’approvazione da parte della giunta del protocollo d’intesa con l’azienda Record srl, Santarcangelo potrà dotarsi come annunciato di un nuovo sistema di videosorveglianza che implementerà i circuiti di sicurezza urbana già esistenti. Lo annuncia l'amministrazione, al culmine di intensi dibattiti sulla sicurezza della città, dopo le recenti polemiche sollevate dall'opposizione per i due furti in pochi giorni alla scuola elementare Pascucci.

Record srl, azienda leader nel settore degli impianti tecnologici e dei sistemi di sicurezza, si è infatti resa disponibile a collaborare con il Comune per il potenziamento della videosorveglianza del territorio realizzando un impianto completo, comprensivo di fornitura, installazione, collaudo, assistenza e registrazione dei flussi video.

Cinque le telecamere previste, che saranno installate sui pali della pubblica illuminazione, ciascuna dotata di tre o quattro sensori fisici a seconda della collocazione (con una copertura panoramica rispettivamente di 270 e 360 gradi) con prestazioni di rilevazione, osservazione, riconoscimento e identificazione. A queste si aggiungono anche un modulo integrato con grandangolo e identificazione fino a oltre 100 metri e le funzionalità di intelligenza artificiale che permetteranno il rilevamento di persone, veicoli e movimenti anomali. Il trasporto dei flussi avverrà tramite collegamenti radio professionali dedicati, protetti e con cifrature dei dati.

Tre telecamere saranno installate rispettivamente in via Sancisi (di fronte al parcheggio Marconi), nelle piazze Ganganelli e Marini e monitoreranno l’area a 360 gradi grazie a quattro sensori ciascuna, mentre le altre due, con tre sensori ciascuna e una visuale a 270 gradi, verranno installate all’incrocio tra le vie Montevecchi e Andrea Costa e all’intersezione tra corso Cavour e la scalinata di via Saffi.

“Con la firma del protocollo d’intesa con l’azienda Record, diamo seguito al percorso di potenziamento del sistema di videosorveglianza di Santarcangelo per aumentare il controllo del territorio, supportare le attività della Polizia locale e delle Forze dell’ordine, migliorare la prevenzione di fenomeni criminali e avere gli strumenti tecnologici idonei all’accertamento dei fatti come previsto dalla normativa” dichiara il sindaco Filippo Sacchetti.

“Trattandosi del centro storico della città, abbiamo già provveduto a richiedere l’autorizzazione alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e non appena avremo ottenuto il nulla osta procederemo all’installazione dei dispositivi e alla finalizzazione degli aspetti tecnici e normativi, anche legati al tema della privacy. Nel frattempo, ringrazio l’azienda Record srl, leader del settore e al tempo stesso radicata nel territorio di Santarcangelo dove ha la sua sede, per la preziosa collaborazione nel percorso di ampliamento del sistema di videosorveglianza”, conclude il primo cittadino.