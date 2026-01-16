Problemi con l'assicurazione, Lega Consumatori apre a Rimini uno sportello dedicato

Grazie al nuovo Arbitro Assicurativo, è possibile contestare le decisioni delle compagnie in modo più semplice

La Lega Consumatori, presso le Acli di Rimini, attiva un nuovo Sportello Assicurativo negli uffici di via Circonvallazione Occidentale per assistere i cittadini che hanno controversie con le compagnie di assicurazione, come risarcimenti negati, pagamenti insufficienti o tempi di liquidazione troppo lunghi. Molto spesso i consumatori si sentono scoraggiati e rinunciano a far valere i propri diritti perché le procedure sembrano complesse e difficili. Oggi, però, grazie al nuovo Arbitro Assicurativo, è possibile contestare le decisioni delle compagnie in modo più semplice, senza dover ricorrere al tribunale.

Attraverso il nuovo sportello, la Lega Consumatori di Rimini offre ai propri associati un supporto concreto e qualificato per seguire tutte le fasi della procedura e ottenere una tutela più efficace nei confronti delle assicurazioni.

«I cittadini hanno diritto a risposte chiare e corrette dalle compagnie assicurative – dichiara l’avvocato Emanuele Magnani, presidente della Lega Consumatori di Rimini –. Con questo sportello vogliamo offrire un aiuto reale e accessibile a chi si trova in difficoltà».

Lo Sportello Assicurativo è riservato agli associati e riceve su appuntamento.

Per informazioni:

Lega Consumatori – Acli Rimini, tel. 0541/784193, [email protected]