Prodotti invenduti saranno dati in beneficenza: parte l'iniziativa del Mercato Coperto

La direzione. "Verrà inizialmente effettuato un periodo di prova al fine di testare ed eventualmente migliorare tale iniziativa"

Un'iniziativa del Mercato Coperto di Rimini per combattere gli sprechi alimentari. Da domani (sabato 6 giugno) verrà infatti avviato, dalla coop sociale Adriacoop e in collaborazione con la fondazione San Giuseppe e la coop Millepiedi, un servizio per la raccolta dei prodotti in eccellenza. Un operatore della Fondazione passerà così tra i banchi del Mercato Coperto ogni sabato mattina, al termine delle vendite, con lo scopo di raccogliere, dalle varie ditte presenti, eventuali prodotti rimasti in eccedenza ed invenduti, che saranno quindi devoluti in beneficenza. La direzione del Mercato Coperto puntualizza: "Essendo una collaborazione nuova ed appena avviata verrà inizialmente effettuato un periodo di prova al fine di testare ed eventualmente migliorare tale iniziativa".