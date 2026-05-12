Professore riminese inizia sciopero della fame: "Stop al genocidio a Gaza"

Diego Zannoli: "Spero si fermi il genocidio e che cibo e acqua tornino a essere disponibili per chi ha fame e sete"

Già in epoca Covid, per protestare contro il Green Pass, decise di intraprendere uno sciopero della fame. Replicò l'iniziativa, questa volta per la pace, chiedendo al governo italiano di cessare l'invio della armi all'Ucraina. Diego Zannoli, agricoltore e professore riminese, ha iniziato domenica (10 maggio) un nuovo sciopero della fame, questa volta per sensibilizzare sul genocidio in corso a Gaza. "Spero si fermi e che cibo e acqua tornino a essere disponibili per chi ha fame e sete", racconta Zannoli, che aggiunge: "Ho fiducia che riusciremo a costruire un mondo nuovo: pace, rispetto, solidarietà, felicità, vita in armonia con le piante, gli animali e tutto il Pianeta. Non dobbiamo fare altro che ascoltare i desideri più profondi del cuore e provare a realizzarli".



