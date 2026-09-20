Promozione: Cesenatico espugna Misano nel big match, Cervia corsaro a Riccione

Show di Bagnolini dell'Edelweiss: segna un poker al Diegaro

Nella seconda giornata del girone B di Promozione, il Cesenatico vince il big match sul campo del Misano (0-1): decide il gol di Scarponi al 56'. A Riccione colpo del Cervia, che espugna il Nicoletti per 3 a 2. Al 22' Fusconi para un rigore a Polverelli, poi nel finale di tempo il micidiale uno-due cervese, a segno prima con un sinistro di Boschi, poi con Tisselli che sfrutta un'incertezza della difesa di casa sugli sviluppi di un angolo. A inizio ripresa il Riccione accorcia complice un errore di Fusconi, che perde la presa sul tiro di Merli. Ancora un calcio piazzale è fatale ai riccionesi: l'esperto centrale Vesi firma il tris dopo un grande intervento di Barbanti. Nel finale Leardini accorcia nuovamente con un tap-in, su assist di Gianferrari. Vola il Roncofreddo, che regola 2 a 1 la Stella, successo anche per il Bellaria Igea Marina in casa del Civitella. L'eroe di giornata è Riccardo Bagnolini: l'attaccante classe 2003 firma il poker per l'Edelweiss, che supera il Diegaro. Sorride infine la Sampierana, che regola 1-0 il Castelbolognese.

Misano - Cesenatico 0-1

MISANO: Giardini, Bellocchi, Maioli, Ceccarelli, Gudenzoni, Tamagnini (33' st Protti), Ricciotti (38' st Gennari), Voltasio, Pecci (22' st Castro), Simoncelli, Torsani (16' st Camara). A disp.: Chiarabini, Bacchiocchi, Vagnarelli, Mosca, D'Adamo Sandri. All.: Zagnoli.

CESENATICO: Hysa, A.Mazzarini (32' st Polini), Rocchi, Fiaschini, Canarecci, Drudi, Guagneli (10' st Masciullo), Bianchi, Sorrentino (37' st F.Mazzarini), Scarponi (40' st Qatja), Vitalino (34' st L.Nava). A disp.: Biondi, Ugone, F.Nava, Indelicato. All.: Durante.

ARBITRO: Martini di Ravenna. RETI: 11' st Scarponi. AMMONITI: Voltasio, Guagneli, Bianchi.

Riccione - Cervia United 2-3

RICCIONE: Barbanti, Gabriele (1' st Gambuti) Gianferrari, Pironi, Difino (29' st Lambertini), Manfroni, Tamai (14' st Leardini), Merli, Polverelli (1' st Bortone), Diop, Bellavista (14' st Shehi). A disp.: Crescentini, Trianni, Ubaldi, Mantovan. All.: Gurini.

CERVIA: Fusconi, Boschi, Agostini (18' st Gollinucci), Vesi, Asllani, Stucchi, Tisselli, L.Merloni (12' st Valdinoci), Minieri, Ndreu (36' st Zoffoli), Diop (28' st Petricelli). A disp.: Smeraldi, Schiano, B.Merloni, Tombetti, Godio. All.: Biserni.

ARBITRO: Saragoni di Bologna. RETI: 42' pt Boschi, 44' pt Tisselli, 8' st Merli, 16' st Vesi, 43' st Leardini. AMMONITI: Gianferrari, Tisselli.

Roncofreddo - Stella 2-1



RONCOFREDDO: Fabbri, Falzetta, Borgini, Si.Brigliadori, Scarponi, Lessi, D'Elia, Bravaccini (20' st Zavatta), Bullini (18' st Zanni), St.Brigliadori (28' st Brighi), Toure (30' st Zanelli). A disp.: Cirongu, Guiducci, Guidi, Monti, Campana. All.: Freschi.

STELLA: Temeroli, Maioli, Arduini, Bacchini (40' st Cristiani), Alvisi, Bartolani (7' st Donati), Marconi, Baschetti (13' st Greppi), Fantini (7' st Piastra), Pigozzi, Marchini. A disp.: Riccardi, Zavaglia, Baroni, Fontemaggi, Russo. All.: Bianchi.

ARBITRO: Frassineti di Faenza. RETI: 30' pt St.Brigliadori, 10' st D'Elia, 33' st Pigozzi. AMMONITI: D'Elia, Zanni, Baschetti, Pigozzi, Arduini. ESPULSI: 16' st Borgini, 16' st Marchini.

Sampierana - Sparta Castelbolognese 1-0SAMPIERANA: Zamagni, Quercioli, T.Bardi, Ngom, Foschi, M.Bardi, S.Braccini, Gallo, Soldati (11' st Comandini), Boschetti, M.Barchi. A disp.: Hrghelegiu, Conficoni, D.Braccini, Locatelli, Stoppa, Mazzoli, Bravaccini, Massi. All.: Mengozzi.CASTELBOLOGNESE: Baldani, Baldi (25' st Berardicurti), Marzocchi (18' st Solaroli), Albonetti, Tirello (40' st Sortino), Gavelli, Alessandrini, Venturoli, Placci (11' st Scardovi), Pirazzoli, Ceesay. A disp.: Landi, Amato, Nexha, Lanzoni, Gatti. All.: Vittozzi.ARBITRO: Nuzzo di Forlì. RETI: 13' st S.Braccini AMMONITI: Boschetti, Baldi, Venturoli, Tirello, Pirazzoli, Gavelli.

Altre gare

Civitella - Bellaria Igea Marina 0-2 (9' st Muci, 14' st Quarta)

Edelweiss - Diegaro 4-1 (7' pt, 22' pt, 23' st, 27' st Bagnolini, 11' st Mazzuoli)

Reno - Spiv 2-1 (1' pt Quarta, 39' pt De Rose, 20' st Placci)

Anticipo





Solarolo - Collinello 0-0

Classifica

Roncofreddo e Cervia 6, Solarolo e Cesenatico 4, Edelweiss, Sparta, Bellaria Igea Marina, Stella, Reno e Sampierana 3; Collinello 2, Misano, Riccione, Civitella e Diegaro 1; Spiv 0.