Promozione D, -4 alla fine: sfida a tre, Savignanese e Cervia insidiano il Misano

Alla 33esima giornata ci sarà lo scontro diretto al Santamonica. Il Cervia rimane in agguato

Dopo la sosta pasquale, domenica (12 aprile) tornano in campo le squadre del girone D di Promozione. Quattro giornate per il rush finale: Misano conduce in vetta con 61 punti, la Savignanese segue a 57, il Cervia United è terzo con 54 punti, ma avendo già effettuato il turno di riposo.

Il campionato, per la capolista e per la vice capolista, ripartirà con una trasferta: la Savignanese sfida la Reno in piena zona playout, Misano atteso dal Diegaro, che non ha più particolari obiettivi stagionali.

Proprio il Diegaro andrà a Savignano sul Rubicone per la 32esima giornata, mentre il Misano riposerà: alla Savignanese il turno di riposo capiterà proprio per l'ultima giornata, quando l'undici allenato da Oscar Muratori sarà in trasferta a Cesenatico, con il Bakia. Nella 33esima giornata, invece, ci sarà lo scontro diretto, che si disputerà allo stadio Santamonica di Misano.

Al rush finale arriva in migliori condizioni l'inseguitrice: con Prati sulla panchina, i gialloblù hanno vinto 4 partite di fila. Il Misano dà l'impressione di essere una corazzata, poi gli stop inattesi: come i due di fila tra la partita casalinga con il Gambettola e la trasferta di Gambettola, prima del convincente 3-0 alla Reno.

Il Cervia, come detto, rimane in osservazione, pronto ad approfittare di qualche inciampo: i gialloblù di Bernacci domenica hanno espugnato il campo di Secchiano con un rotondo 4-0, il 1 marzo avevano invece espugnato Savignano sul Rubicone. Nelle ultime 5 gare, i Cervesi hanno totalizzato 10 punti su 15 a disposizione.

Per la corsa al quarto posto, il Novafeltria conserva un margine di 4 punti sul trio formato da Stella, Bakia, San Pietro in Vincoli, ma i gialloblù dopodomani (mercoledì 8 aprile) vivranno una serata storica. A Granarolo dell'Emilia, infatti, si disputa la finale di Coppa Minetti. L'avversario è lo Sporting Scandiano. In campionato calendario non agevole per i ragazzi di Mancini: due delicatissime trasferte contro rivali molto sentiti, quali Bellaria Igea Marina e Gambettola, mentre a Secchiano sono attesi la Stella per lo scontro diretto e il Bagnacavallo. La Stella in casa ospiterà il Riccione e il Civitella, mentre in trasferta, oltre a Novafeltria, il calendario all'ultima giornata mette il Roncofreddo, che però, potrebbe essere già salvo.