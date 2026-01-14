Promozione D, i recuperi: Bellaria k.o., le altre gare in serata
La capolista Savignanese ospita il Bakia
Torna in campo la Promozione Girone D per il recupero della prima giornata di ritorno, rinviata lo scorso 6 gennaio per l'emergenza maltempo. Oggi pomeriggio il Bellaria Igea Marina è stato sconfitto 4-1 dal San Pietro in Vincoli. Questa sera le altre gare: la capolista Savignanese ospita il Bakia, impegno casalingo anche per il Misano con il Classe. Derby riminese tra Stella e Bellariva, Novafeltria in casa del Reno. Il lanciato Riccione gioca invece in posticipo domani alle 20 a Diegaro.
Bellaria Igea Marina - San Pietro in Vincoli 1-4
BELLARIA IGEA MARINA: Chiarabini, Grossi, Kasalla (1' st T.Caverzan), Righini, Zammarchi (1' st Zanotti), Pasolini, Facondini (28' st Conti), Loi (1' st Zarrelli), Vitali, D'Elia, Grassi. A disp.: Tosi, Zammarchi, Greco, Stecca. All.: D.Caverzan.
SAN PIETRO IN VINCOLI: Baldassarri, Borgini (41' st Brandolini), Agostini (20' st Gollinucci), Lombardi, Zoli, Boschi, Montanari Gatti, Casadio, Luzi (8' st Ulivieri), Montemaggi (25' st Tombetti), Otoe (22' pt Zoffoli). A disp.: Santillo, Bedei, Manfredi, Mboup. All.: Biserni.
ARBITRO: Calabrese di Bologna.
RETI: 14' pt Agostini, 35' pt Zoffoli, 5' st Vitali, 30' st Tombetti, 44' st Gollinucci.
AMMONITI: Loi, Lombardi, Zammarchi, Righini, Grossi, Facondini.
ESPULSO: 17' st Kasalla.