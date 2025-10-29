Promozione D, il Misano aggancia il Cervia United al secondo posto

La leader Savignanese fermata dal Bellaria in casa: arriva a centrocampo Bottini ex Comacchiese. Goleada del Riccione. Pirotecncio pari tra Bakia e Cervia United

Nella decima giornata del campionato di Promozione girone D, rimane invariata la situazione in vetta in virtù del pareggio in casa della Savignanese (0-0 col Bellaria) e del Cervia United (2-2) sul campo del Bakia in una partita emozionante. Da segnalare la cinquiina del Riccione ai danni del Bellariva (a segno tre volte Pasolini, una Ambrosini e Cremonini) terz'ultimo con il Bagnacavallo che ha pareggiato a Reno.

Giornata caratterizzata da cinque pareggi. Ritorna a ruggire il Misano, colpaccio del Roncofreddo a Novafeltria. Riposava il Civitella.

In classiifca al secondo posto il Cervia United è stato agganciato dal Misano a 19 punti (ma il Cervia ha già riposato).

Intanto la Savignanese si rinfozra con Tommaso Bottini, centrocampista classe 2002, proveniente dalla Comacchiese.

Domenica prossima si giocano: Bagnacavallo-Diegaro, Bellaria - Bakia, Bellariva - Vis Novafeltria, Cervia United - Classe, Roncofreddo - Civitella, Gambettola - Misano, San Pietro in Vincoli - Riccione, Stella - Savignanese. Riposa: Reno