Promozione D: Savignanese in Eccellenza, Bellaria sconfitto e pari per il Bellariva

In chiave playoff, pari 0-0 del Novafeltria a Gambettola e vittoria casalinga della Stella

La Savignanese ribalta il Misano a domicilio e conquista la vittoria del Girone D di Promozione: i gialloblù riposeranno nell'ultimo turno, ma grazie alla vittoria odierna hanno staccato di 4 punti i rivali alla corsa per l'Eccellenza. In chiave playoff, rallenta il Novafeltria, fermato da 4 legni in casa del Gambettola (0-0), mentre la Stella rimonta e batte il Civitella (2-1). Le due squadre sono separate da due punti, ma al Novafeltria basta un pari domenica, in casa, con il Bagnacavallo, che arriverà però a Secchiano sulla scia di un secco 3-0 rifilato al Riccione. Si deciderà tutto nell'ultima giornata, con il Cervia terzo in classifica che, fermato sullo 0-0 dal Bellariva, mantiene 2 punti di vantaggio sul Novafeltria. Il Bellaria Igea Marina complica la strada per i playout perdendo in casa con il Roncofreddo, che festeggia la permanenza in categoria con un turno d'anticipo.

Misano - Savignanese 1-2

MISANO: Conti, Gudenzoni (9' st Fabbri), Di Pollina, Madonna, Rossi, Valeriani, Tamagnini (35' st Alvisi), Kolpachkov, Villanova (23' st Iacovetta), Simoncelli, F.Scarponi (26' st Castro). A disp.: Orsini, Politi, Bacchiocchi, Laro, Maltoni. All.: Muratori.

SAVIGNANESE: Forti, Possenti, Mazza, Guidi, Alberighi, Lombardi, Altieri, Nicolini (9' Galassi), Angeli (16' st Angelini), Gravina (1' st Bullini), Dimilta (16' st Stambolla, 44' st S.Scarponi). A disp.: Zannoni, Pianini, Ridolfi, Toni. All.: Prati.

ARBITRO: Zoffoli di Cesena

RETI: 4' st F.Scarponi, 17' st Altieri, 42' st Angelini.

AMMONITI: Nicolini, Altieri.

ESPULSI: 43' st Angelini.

Gambettola - Novafeltria 0-0

GAMBETTOLA: Foiera, Rabello (38' st Piraccini), Diedhiou, Pertutti, Raimondi, Cicognani, Camaj (31' st Marconi), Chiaruzzi (38' st Dhepa), Longobardi (33' st Marfella), Noschese, Turci. A disp.: Smeraldi, Zannoli, Rushiti, Piraccini, Thiaw, Loreto. All.: Forchino.

NOVAFELTRIA: Renzetti, T.Pavani (41' st Cecchetti), A.Pavani, Carbonara, Renzi, Giacobbi, Piva, Giorgini (37' st Camara), Tamagnini (18' st Galli), Bardeggia (41' st Ciccioni), Frihat (18' st Canini). A disp.: Tani, Giulianelli, Paesini, Astolfi. All.: Mancini.

ARBITRO: Reggiani di Finale Emilia

AMMONITI: Carbonara, Chiaruzzi, T.Pavani.

Cervia United - Bellariva 0-0

CERVIA: Fusconi, Zoffoli, A.Mazzarini (7' st Marangoni), Valdinoci (11' st Bullini, 37' st Molfetta), Ndreu (23' st Di Gilio), Maltoni, L.Merloni, Asllani, Drudi, F.Mazzarini (11' st Masciullo), Rizzo. A disp.: Borrillo, B.Merloni, Vesi. All.: Bernacci.

BELLARIVA: Starna, T.Fabbri, Fini, Magrotti (40' st Zighetti), Zamagni, S.Ronci (24' st Bordoni), Gennari (29' st Vari), P.Morolli, Piastra (46' st A.Fabbri), Russo, Bargelli. A disp.: Fontana, Cruz, Kamara, Berlini. All.: D.Morolli.

ARBITRO: Visani di Faenza.

AMMONITI: Ndreu, Drudi, Bullini, Fini.

ESPULSI: 47' st T.Fabbri.

Stella - Civitella 2-1

STELLA: Temeroli, Celli, Zavaglia (10' st Betti), Alvisi (6' st Marchini), Gabrielli, Arduini, Marconi (35' st Cicchetti), Ceccarelli (33' st Bartolani), Greppi (35' st Ulloa Brito), Pigozzi, Fantini. A disp.: Ferri, Maioli, Guidomei, Belloni. All.: Bianchi.

CIVITELLA: Balestri, Gregori, Facciani (30' st Bastianelli), Poggi, Ricci, Bergamaschi (45' st Riviello), Ruscelli (37' st Signore), Rabiti, Lucarelli (10' st Tshomi), Monti (37' st De Pascalis), Chiarini. A disp.: Vestrucci, Biondini, Giulianini, Fazzini. All.: Gardini.

ARBITRO: Saragoni di Bologna.

RETI: 6' pt Lucarelli, 21' pt Pigozzi, 17' st Greppi.

AMMONITI: Alvisi, Gabrielli, Monti, Gregori, Poggi, Marconi, Bartolani.

Bagnacavallo - Riccione 3-0

BAGNACAVALLO: Grandi, Domi, Bucci (44' st Maccolini), Bernabei (28' st Rubbi), Zalambani, Gasparri (42' st Piva), Ndiaye, Mazzotti, Albonetti, Calderoni (44' st Rondinelli), Camara (25' st Regoli). A disp.: Yabre, Stanghellini, Gasparri. All.: Neri.

RICCIONE: Crescentini (40' st Beoli), Difino, Giunchi, Manfroni, Sottile (35' pt Tonini), Mussoni (21' st Mantovan), Serafini, DIop, Pasolini, Cremonini (38' st Shehi), Pierri. A disp.: Matteoni, Bellavista. All.: G.Mugellesi.

ARBITRO: Trevisani di Ferrara.

RETI: 2' pt Camara, 35' pt e 35' st Calderoni.

AMMONITI: Bucci, Giunchi, Difino, Camara

Bellaria Igea Marina - Roncofreddo 1-2

BELLARIA: Tosi, Grossi (28' st Falchero), Cristiani, Pasolini (22' st Caverzan), Zamagni, Zanotti, D'Elia, Righini, Vitali (19' st Zarrelli), D'Orsi (11' st Muci), Facondini. A disp.: Chiarabini, A.Zammarchi, Kasalla, Casali, Grassi. All.: A.Fabbri.

RONCOFREDDO: Fabbri, Ventrucci, Zanni, Podo, Scarponi, Lessi, Toure (25' st Gega), Falzetta (50' st Urbinati), Vivo (21' st Zavatta, 36' st Fellini), St.Brigliadori, Brighi (21' st Scarcella). A disp.: Cirongu, Guiducci, Cecchi, Benvenuti. All.: Freschi.

ARBITRO: Visani di Faenza.

RETI: 12' pt D'Elia, 41' pt e 17' st Brighi.

AMMONITI: Zanotti, D'Elia, Scarcella.

Diegaro - Bakia 3-2

DIEGARO: Stella, Fiumi, Frosio, Scarponi, Tamburini, Soumahin (28' st Pasini), Mazzuoli, Baldinini (46' st Savelli), Giorgini (25' st Campanini), Hassler (46' st Gabanini), Ensini (37' st Giacalone). A disp.: Zammarchi, Donati, Guarino, Scafidi. All.: Bonacci.

BAKIA: Giustore, Fr.Nava (1' st Foschi), Bonoli (19' st Toromani), Fiaschini, Polini, Canarecci, Qatja (11' st Ugone), Quadrelli, Sorrentino (30' st Veri), Fe.Nava (23' st Pracucci), Vitalino. A disp.: Hysa, Muccioli, Baroni, Giunchi. All.: Durante.

ARBITRO: Montalti di Ravenna.

RETI: 3' pt Mazzuoli, 14' pt Baldinini, 47' pt Hassler, 9' st Polini, 34' st Veri.

AMMONITI: Foschi, Polini.

Altre gare

Reno - Classe 2-0 (29' pt De Rose rig., 38' pt De Vincenzo)

Riposa: San Pietro in Vincoli

Classifica

Savignanese 66, Misano 62, Cervia 55, Novafeltria 53, Stella 51, Riccione, Spiv, Diegaro e Bakia 45, Roncofreddo 40, Civitella 36; Gambettola 34, Bagnacavallo e Reno 32, Bellaria Igea Marina e Bellariva 29; Classe 22.