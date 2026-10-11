Promozione D: Sparta Castelbolognese supera la Stella ed è capolista in solitaria. Vince il Riccione

Il punto sulla quinta giornata del girone D: Scardovi esordisce con un pari 0-0 in casa con la Reno, Bellaria sconfitto dallo Spiv alla prima vittoria stagionale

Lo Sparta Castelbolognese supera 2-0 la Stella ed è la nuova capolista del girone D di Promozione. Nello scontro diretto, Cervia e Roncofreddo pareggiano 1-1 e ne approfitta il Cesenatico, vincitore di misura 2-1 con il Civitella. Assembramento in fondo alla classifica, con cinque squadre a 4 punti, mentre il Misano rimane fanalino di coda. Scardovi esordisce sulla panchina biancoceleste con un pari per 0-0 con la Reno: nonostante l'inferiorità numerica al 43', i misanesi sfiorano a più riprese la vittoria, fermati quattro volte dai pali. Il Bellaria la sblocca al 4' con Di Gilio, ma subisce la rimonta del San Pietro in Vincoli (2-1), alla prima vittoria stagionale.

Misano - Reno 0-0

MISANO: Chiarabini, Gudenzoni (35’ st Cannoni), Ceccarelli, Vagnarelli (47’ st Protti), Maioli, Valeriani, Tamagnini, Voltasio (43’ st Bacchiocchi), Torsani, Pecci (30’ st Simoncelli), D’Adamo (9’ st Castro). A disp.: Giardini, Politi, Camara, Bellocchi. All.: Scardovi.

RENO: Gardini, Argelli (35’ st Taroni), Cavallari (29' st Giordano), Prati (4’ st Zamparelli), Gabelli, Corrado, Cobrescu (19’ st Quarta), Bastari, Kema (19’ st Polidori), De Rose, Berardi. A disp.: Palermo, Bianchi, Focaccia, Cepa. All.: Giorgi

ARBITRO: Voda di Imola

AMMONITI: Argelli, De Rose, Corrado, Bacchiocchi, Valeriani

ESPULSI: 43' pt Torsani.

Spiv - Bellaria Igea Marina 2-1

SPIV: La Ganga, Maltoni (1' st Mazzavillani), Castagnoli (15' st Petrini), Felli, Morini, Manfredi, Brandolini, Guarino (41' st Ferunaj), Frisari (49' st Garoia), Montemaggi, Gi.Santucci (26' st Tombetti). A disp.: Ga.Santucci, Contini, Fiumi, Giacalone. All.: Tassani.

BELLARIA IGEA MARINA: G.Fabbri, Grossi, Giunchi (19' st Gia.Candido), Pasolini, Righini, Zamagni, Quarta, Pianini (19' st Vitali), Lorenzini, Alvisi (19' st Grassi), Di Gilio. A disp.: Ramenghi, C.Cordatore, Crescenza, S.Cordatore, Casali, Giu.Candido. All.: Buda.

ARBITRO: M.Fabbri di Cesena.

RETI: 4' pt Di Gilio, 5' st Frisari, 7' st Gi.Santucci.

AMMONITI: Giunchi.

Cesenatico - Civitella 2-1

CESENATICO: Hysa, Ugone (10' st L.Nava), Rocchi (37' st Polini), Fiaschini, Canarecci, Drudi, Guagneli, Bianchi (10' st A.Mazzarini), Sorrentino (15' st Masciullo), Scarponi, F.Nava (10' st Pulzetti). A disp.: Biondi, Cucchi, Quadrelli, Qatja. All.: Durante.

CIVITELLA: Balestri, Gregori (30' st Marfella), Facciani, Poggi, Ricci (43' st Mirashi), Delvecchio, Nannetti (20' st Milandri), Ruscelli, Chiarini, Monti, Lucarelli. A disp.: Brasini, Biondini, Vallicelli, Cucchi, Bergamaschi, Monti. All.: Mambelli.

ARBITRO: Topo di Cesena.

RETI: 9' pt Rocchi, 29' pt Canarecci (aut.), 27' st L.Nava

AMMONITI: Scarponi, Bianchi, Canarecci, F.Nava, Nannetti.

Riccione - Sampierana 2-1

RICCIONE: Barbanti, Gambuti, Gianferrari, Pironi, Difino, Manfroni (24' st Leardini), Shehi (18' st Polverelli), Ubaldi (18' st Tamai), Diop, Merli, Bellavista (24' st Pruccoli). A disp.: Crescentini, Lambertini, Trianni, Mantovan, Bortone. All.: Gurini.

SAMPIERANA: Herghelegiu, Comandini, T.Bardi (7' st Quercioli), Ndiaye, Foschi, Ngom, D.Braccini, Gallo, Campacci (1' st Boschetti), Barchi (1' st Conficoni), S.Braccini. A disp.: Mescolini, M.Bardi, Zamagni, Soldati, Stoppa, Biguzzi. All.: Mengozzi.

ARBITRO: Montalti di Ravenna.

RETI: 42' pt Bellavista, 47' pt S.Braccini, 32' st Tamai.

AMMONITI: Ngom, Pironi, Boschetti.

Sparta Castelbolognese - Stella 2-0

SPARTA: Baldani, Baldi, Marzocchi, Gatti (34’ st. Sabbioni), Gavelli (40’ st. Arcangeli), Alessandrini, Pirazzoli (32’ st. Berardicurti), Venturoli, Ceesay, Placci (44’ st. Lanzoni), Solaroli (18’ st. Sortino). All. Vittozzi.

STELLA: Temeroli, Zavaglia, Betti (21’ st. Fontemaggi), Belicchi, Alvisi, Chiussi. Fantini, Bartolani (15’ st. Arduini), Piastra, Pigozzi (31’ st. Cristiani), Arcangeli (15’ st. Marchini). All.: Bianchi.

ARBITRO: Pieri di Cesena (Samorani di Cesena e Guidi di Rimini). All. Bianchi

RETI: 34’ pt. Ceesay, 1’ st. Solaroli

NOTE: Ammoniti: Alessandrini; Belicchi, Betti.

Cervia - Roncofreddo 1-1

CERVIA: Fusconi, Boschi (21' st Minieri), Agostini, Ndreu, Asllani, Vesi, Valdinoci (31' st Altieri), L.Merloni (31' st Omokaro), Stucchi, Diop, Tisselli (40' st Bolognesi). A disp.: Morigi, Zoffoli, B.Merloni, Tombetti, Petricelli. All.: Biserni.

RONCOFREDDO: Fabbri, Falzetta, Zanni, Bravaccini, Scarponi, Borgini, D'Elia (40' st Brighi), St.Brigliadori (19' st Zanelli), Bullini (8' st Si.Brigliadori), Zavatta, Touré (27' st Ventrucci). A disp.: Cirongu, Guiducci, Kurti, Lelli, Campana. All.: Freschi.

ARBITRO: Pantera di Faenza.

RETI: 5' st Diop, 18' st Scarponi.

AMMONITI: Boschi, Stucchi, Diop, Touré, Zanelli.

Anticipi



Diegaro - Solarolo 1-1

DIEGARO: Stella, Soumahin, Moncastelli (25' st Kasse), Scarponi, Marconi, Alberighi, Mazzuoli, Baldinini (21' st Urbinati), Bascioni (12' st Pieri), Scoglio (19' st Palladino), Distefano (19' st Magri). A disp.: Balestra, Rossi, Gentilini, Mingozzi. All.: Bonacci.

SOLAROLO: Ravagli, Mengozzi, De Marco (43' st Placci), Menicucci, Karaj (9' st Raffoni), Hysa, Caroli, Tola (24' st Fabbri), Nicoletti (39' st Billi), Ulivieri (28' st Cavolini), Fisconi. A disp.: Zauli, Antonellini, Caranti, Modelli. All.: Montanari.

ARBITRO: Boscherini di Forlì.

RETI: 42' st Scarponi, 45' st Fabbri.

AMMONITI: Bascioni, Tola, Mengozzi, Nicoletti, Soumahin, Mazzuoli.

Collinello - Edelweiss 5-3 (6' pt e 18' st Tappi Imolesi, 13' pt Farabegoli, 4' st e 8' st Primitivi, 6' st Rakaj, 24' st Prati, 48' st Bagnolini).

Classifica

Sparta Castelbolognese 12, Cesenatico e Roncofreddo 11, Cervia 10, Solarolo, Collinello e Riccione 8; Bellaria 7, Edelweiss e Diegaro 6, Civitella, Stella, Spiv, Sampierana, Reno 4, Misano 2.