Promozione D: testa a testa Misano e Savignanese, dietro il Cervia c'è il Novafeltria

Reciputi esordisce sulla panchina del Bellaria con una vittoria: via lo zero dalla casella punti. Sorride la Stella, corsara a Gambettola

di Riccardo Giannini

Non cambia il copione nel girone D di Promozione: Misano e Savignanese continuano ad inanellare vittorie, cinque a testa nelle prime sei gare. Il Misano regola 3-2 il Bellariva segnando tre reti nel primo tempo: apre Gudenzoni, raddoppia Simoncelli, il tris è di Di Pollina. A inizio ripresa il punto della bandiera a firma Gennari, poi il Bellariva nel recupero trova il bis con Marchionna. La Savignanese supera 2-0 l'ostico Roncofreddo, accelerando nella ripresa, con le reti di Tisselli e Bullini. A proposito di gialloblù, sorride il Novafeltria, che supera 1-0 il Classe. Canini, dopo 4 partite senza reti, si è sbloccato: dopo la doppietta con il Bakia, arriva oggi la rete decisiva per risolvere la trasferta sul campo dell'ultima in classifica. Lontano da casa festeggia un'altra squadra gialloblù, la Stella, che regola 2-0 il Gambettola. Giornata propizia per le riminesi, Bellariva a parte: Reciputi esordisce sulla panchina del Bellaria Igea Marina con una sonante vittoria per 3-0 in casa del Bagnacavallo, che toglie quello "zero" sgradito alla casella punti e segna l'inizio di un nuovo campionato per gli adriatici. Sorride, a Diegaro, mister Giorgi: la sua squadra si sblocca, superando 1-0 il San Pietro in Vincoli. Bakia a valanga sul Civitella, con un tennistico 6-1, nell'anticipo il Cervia espugna il campo del Reno e prova a lanciare la propria candidatura come terzo incomodo alle spalle del duo di testa, che segue a -5.

Misano - Bellariva 3-2

MISANO: Conti, Di Pollina, Bacchiocchi (40' st Politi), Gudenzoni, Rossi, Cecci, Tamagnini (25' st Pecci), Kolpachkov, Torsani (13' st Camara), Simoncelli (13' st Alvisi), Maltoni (36' st Tamai). A disp.: Orsini, Cesarini, Laro, D'Adamo Sandri. All.: Muratori.

BELLARIVA: Starna, Fabbri (17' st Bordoni), S.Ronci, Medi (32' st Russo), Pauri, Tonini, F.Ronci (12' st Piastra), Morolli (48' st Rattini), Gennari (20' st Magrotti), Marchionna, Bargelli. A disp.: Fontana, D.Zamagni, Gianfrini, G.Zamagni. All.: D.Morolli.

ARBITRO: Visani di Faenza.

RETI: 28' pt Gudenzoni, 40' pt Simoncelli, 42' pt Di Pollina, 3' st Gennari, 49' st Marchionna.

AMMONITI: Fabbri, Morolli, Russo.

Savignanese - Roncofreddo 2-0

SAVIGNANESE: Forti, Alberighi (33' pt E.Nicolini), Mazza, Magnani (38' st Pianini), Tisselli, Lombardi, Altieri, Possenti (47' st Cecchi), Bernardi (20' st Bullini), Gravina, Protti (30' st Paganini). A disp.: Zannoni, Scarponi, Ridolfi, Galassi. All.: Zagnoli.

RONCOFREDDO: Fabbri, Barducci (12' st Gega), Toure, Si.Brigliadori (30' st Scarcella), Scarponi, Lessi, Khayat (30' st F.Nicolini), St.Brigliadori, Collini (23' st Vivo), Brighi, Strada (12' st Kurti). A disp.: Smeraldi, Ventrucci, Benvenuti, Urbinati. All.: Freschi.

ARBITRO: Visentini di Finale Emilia.

RETI: 6' st Tisselli, 26' st Bullini.

AMMONITI: Tisselli, E.Nicolini.

Classe - Novafeltria 0-1

CLASSE: Zollo, Santarelli, Cavallari (32' st Balzani), Padoan (32' st Bazzocchi), Bevitori, P.Renzi, Stefani, Balaj (27' st Baldrati), Ricciardi (14' st Andalò), Scoglio, Bastari. A disp.: Roncagli, Ragazzini, Casellato, Galessianti, Sassi. All.: Polidori.

NOVAFELTRIA: Renzetti, Guerra, A.Pavani (44' st Medici), Nucci, M.Renzi, Giacobbi, Piva, Castellani (19' st Sebastiani), Canini, Camara (39' st Giorgini), Galli (19' st Frihat). A disp.: Tani, Semprini, T.Pavani, Sacchini, Astolfi. All.: Mancini.

ARBITRO: Tassi di Forlì.

RETI: 19' st Canini.

AMMONITI: Padoan, Guerra, Balaj, A.Pavani, Piva, Bazzocchi.

Gambettola - Stella 0-2

GAMBETTOLA: Foiera, Marconi (33' st Beaulardi), Zannoli, Diedhiou, Raimondi (22' st Gessi), Cicognani, Camaj (22' st Rushiti), Pertutti, Zavatta (35' st Torroni), Longobardi, Turci (44' st Dhepa). A disp.: Pellegrino, Mustafa, Zaghini, Loreto. All.: Rossi.

STELLA: Temeroli, Celli, Betti, Maioli, Gabrielli, Tani (27' st Tentoni), Marconi (17' st Fantini), Bertolani (45' st Bacchini), Greppi (40' st Guidomei), Pigozzi, Ulloa Brito (27' st Marchini). A disp.: Ferri, Berardi, Belloni, Del Prete. All.: Bianchi.

ARBITRO: Nid di Bologna.

RETI: 45' pt Maioli, 43' st Fantini.

AMMONITI: Raimondi, Zannoli, Longobardi, Marconi, Bertolani.

Bagnacavallo - Bellaria Igea Marina 0-3

BAGNACAVALLO: Grandi, Rubbi (28' st Domi), Bucci, Bernabei, Zalambani (38' st Rondinelli), Gasparri, Ndiaye, Arrobi (23' st Capirossi), Regoli (25' st Albonetti), Gasparri, Camara. A disp.: Galegati, Stanghellini, Mazzotti, Capirossi. All.: Neri.

BELLARIA IGEA MARINA: Tosi, Caverzan (21' st Zarrelli), Kaballa (28' st Carbonara), Righini, Zammarchi, Zamagni, Cristiani (35' st Conti), Loi, Vitali, D'Elia (47' st Stecca), Facondini (31' st Grossi). A disp.: Berardi, Zanotti, Pasolini, D'Orsi. All.: Reciputi.

ARBITRO: Sirotti di Cesena.

RETI: 20' st e 35' st Vitali, 40' st Loi.

AMMONITI: Arrobi, Gasparri, Camara, Zalambani, Zammarchi, Righini, Loi, Carbonara.

Diegaro - Spiv 1-0

DIEGARO: Zammarchi, Soumahin, Frosio, Guarino (38' st Maiolani), Donati, Tamburini, Mazzuoli, Scarponi, Casalboni, Bonandi (38' st Torelli), Pasini (22' st Ensini). A disp.: Vitali, Giacalone, Fiumi, Giorgini, Fiumana, Savini. All.: Giorgi.

SPIV: Baldassarri, Montanari Gatti (21' st Lorenzi), Agostini (16' st Golinucci), Lombardi (21' st Cozzino), Zoli, Boschi, Borgini, Casadio, Luzi (12' st Montemaggi), Otoe, Gambini (44' st Sow). A disp.: Nestola, Tombetti, Zoffoli, Branchetti. All.: Biserni.

ARBITRO: Trevisani di Ferrara.

RETI: 6' st Mazzuoli.

AMMONITI: Scarponi, Boschi, Agostini.

ESPULSI: 46' st Casalboni.

Bakia - Civitella 6-1

BAKIA: Hysa, Ugone, Bandieri, Fiaschini, Foschi, Polini (33' st Baroni), Bravaccini (20' st Qatja), Vitalino (38' st Quadrelli), Lorenzini, Toromani (20' st Giunchi), Nava (20' st Ronchi). A disp.: Giustore, Bonoli, Grassi, Guagneli. All.: Durante.

CIVITELLA: Vestrucci, Giulianini (28' st Biondini), Facciani, Poggi (21' st Nannetti), Ricci, Bergamaschi, Gregori, Ruscelli (32' pt Monti), Lucarelli (39' st Riviello), Rabiti, Barducci (10' st De Pascalis). A disp.: Olivucci, Biondini, Shotwell, Bastianelli, Tshomi. All.: Gardini.

ARBITRO: Zoffoli di Cesena.

RETI: 28' pt Vitalino, 30' pt Bravaccini, 41' pt Monti (rig.), 44' pt Toromani, 3' st Nava, 13' st Lorenzini, 15' st Vitalino.

AMMONITI: Foschi, Vitalino, Bandieri, Ricci, Rabiti, Qatja, Biondini.

Anticipo

Reno - Cervia United 1-3 (27' pt Quarta, 12' st F.Mazzarini, 20' st Masciullo, 22' st aut. Massa).

Riposa: Riccione.

Classifica

Savignanese e Misano 16, Cervia United 11, Novafeltria 10; Stella 9, Bakia, Diegaro, Gambettola e Reno 8, Riccione e Roncofreddo 7; Bellariva e Bagnacavallo 6, Spiv 5, Bellaria Igea Marina e Civitella 3; Classe 1.