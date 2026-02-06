Promozione, Gabicce Gradara: sfida al Tavullia Valfoglia degli ex

E' la prima tappa di un mese determinante. La squadra di casa è a -5 dalla formazione di Lilli. Il tecnico: 'Sarà una battaglia'

Dopo il prezioso pareggio casalingo contro l’Ostra, che ha dimostrato tutto il suo valore (è terza in classifica), il Gabicce Gradara è atteso domenica dalla vicina trasferta contro il Tavullia Valfoglia degli ex Passeri, Vegliò, Giunchetti (Bastianoni dall'altra parte). Un match che se è molto importante per la squadra di casa, terzultima e distanziata di cinque lunghezze dal Gabicce Gradara (due punti nelle ultime cinque gare, difesa più battuta con 40 reti subite), lo è anche per la formazione di mister Lilli che deve strappare un risultato positivo per non farsi coinvolgere nella zona playout.



“E’ il primo impegno di un mese di febbraio molto intenso per la mia squadra, direi fondamentale per il nostro futuro: Tavullia Valfoglia e Real Metauro in trasferta, Castelfrettese e Moie in casa con in mezzo l’andata della semifinale di Coppa Marche contro la stessa Castelfrettese – spiega Lilli – . So per esperienza che le ultime dieci partite fanno storia a sé, la posta in palio è più pesante. Ebbene, dopo questa serie di partite scopriremo cosa ci aspetta nelle ultime sei gare, se cioè dovremo soffrire fino alla fine per mettere il sigillo sulla salvezza oppure potremo avere un finale di stagione relativamente tranquillo. La cosa certa è che dovremo collezionare da qui alla fine 15 punti. Cerchiamo di iniziare bene la serie”.



Quali sono le difficoltà di questa partita?



“Non so quali sono i problemi del nostro avversario, so però che è una squadra con dei valori e lo posso dire a ragion veduta perché ho allenato più di un giocatore di quella squadra: nella partita singola. Sia contro il Fano sia contro il Vismara, pur perdendo, il Tavullia Valfoglia ha giocato una partita importante. Ci aspetta una battaglia, su un terreno che sarà pesante, giocata molto sulle seconde palle, le palle inattive. Ci vorrà lo spirito dei giorni migliori, come quello di domenica per intenderci, dobbiamo buttare sul campo la voglia di fare punti a tutti i costi”.



Per quanto riguarda la formazione, indisponibili Costa, Zagaglia ed in dubbio Semprini per un guaio muscolare. In preallarme gli under Andruccioli (2008) e Moutatahhir (2006).