Promozione girone D: diretta testuale Misano - Savignanese

Le due squadre sono a pari punti, ma la Savignanese nell'ultima giornata sarà ferma per il riposo

Misano - Savignanese

Seguiranno formazioni

ARBITRO: Zoffoli di Cesena

RETI:

AMMONITI:

ESPULSI:



MISANO Misano e Savignanese si giocano la promozione in Eccellenza nella 33esima giornata. La Savignanese è prima con 63 punti, Misano a 62, ma domenica prossima la Savignanese osserva il turno di riposo e il Misano gioca a Cesenatico con il Bakia. Chi vince oggi, va direttamente in Eccellenza. Con un pari, al Misano basterebbe un punto a Cesenatico, in caso di vittoria del Bakia sarà spareggio.

Dalle 15.30 diretta testuale (inviato allo stadio Stefano Ferri, in redazione Riccardo Giannini)