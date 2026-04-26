Promozione girone D: diretta testuale Misano - Savignanese
Le due squadre sono a pari punti, ma la Savignanese nell'ultima giornata sarà ferma per il riposo
A cura di Riccardo Giannini
26 aprile 2026 12:42
Misano - Savignanese
Seguiranno formazioni
ARBITRO: Zoffoli di Cesena
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MISANO Misano e Savignanese si giocano la promozione in Eccellenza nella 33esima giornata. La Savignanese è prima con 63 punti, Misano a 62, ma domenica prossima la Savignanese osserva il turno di riposo e il Misano gioca a Cesenatico con il Bakia. Chi vince oggi, va direttamente in Eccellenza. Con un pari, al Misano basterebbe un punto a Cesenatico, in caso di vittoria del Bakia sarà spareggio.
Dalle 15.30 diretta testuale (inviato allo stadio Stefano Ferri, in redazione Riccardo Giannini)