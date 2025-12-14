Promozione: Misano campione d'inverno, rallentano Novafeltria e Cervia, super Stella

Preziosa vittoria salvezza del Gambettola, Riccione k.o. con la Reno

A cura di Riccardo Giannini

Il Misano fallisce l'allungo, ma si consola con il titolo di campione di inverno. Il girone di andata nella Promozione D si conclude con i misanesi primi a +2 sulla Savignanese e a +3 proprio sul sorprendente Bakia. Frenano il Cervia e il Novafeltria: alle due squadre gialloblù fatali gli ultimi minuti, con i cervesi rimontati (1-1 il finale) e i riminesi battuti 3-1 con doppietta decisiva di Mamadou Camara. In chiave salvezza colpo del Gambettola a spese del Civitella e preziosissima vittoria della Reno a spese del Riccione. Oscar di giornata alla Stella, che si sbarazza con un poker del Roncofreddo. Da segnalare anche un rigore parato dall'esperto portiere Temeroli.

Stella - Roncofreddo 4-0

STELLA: Temeroli, Maioli (27' st Zavaglia), Belletti, Alvisi, Gabrielli, Arduini, Marconi (24' st Fantini), Bartolani (24' st Cicchetti), Greppi (32' st Guidomei), Pigozzi, Marchini (24' st Ulloa Brito). A disp.: Ferri, Betti, Berardi, Belloni. All.: Bianchi.

RONCOFREDDO: Fabbri, Ventrucci, Zanni, Si.Brigliadori (25' st Borioni), Scarponi, Gega, Scarcella, St.Brigliadori (17' pt Urbinati), Collini (12' st Vivo), Brighi (12' st Fellini), Toure. A disp.: Cirongu, Barducci, Cecchi. All.: Freschi.

ARBITRO: Venturi di Ravenna.

RETI: 31' Greppi, 7' e 9' st Marchini, 35' st Ulloa Brito.

AMMONITI: Si.Brigliadori, Marchini, Maioli, Pigozzi, Vivo, Fellini, Zanni.

Reno - Riccione 1-0

RENO: Golinucci, Gabelli, Bottini, Prati, Taroni, Alberi, Cobrescu, Bolognesi, Quarta, Muratori (25' st Andrini), Podo (14' st Giordano). A disp.: Lenzi, Lizambri, Corrado, Simeoni, Massa, Kema, Amadou. All.: Benedetti.

RICCIONE: Crescentini, Difino, Labudiak (17' st Gabriele), Manfroni (32' st Sottile), Matteoni, Serafini, Diop (17' st Shehi), Giunchi (48' st Greco), Pasolini, Cremonini, Polverelli. A disp.: Beoli, Della Rosa, Bortone, Groppi, Pierri. All.: Mugellesi.

ARBITRO: Fanucci di Forlì.

RETI: 32' pt Muratori.

AMMONITI: Podo, Bolognesi, Sottile.

Bagnacavallo - Novafeltria 3-1

BAGNACAVALLO: Yabre, Domi (7' st M.Camara), Bucci (16' st Rubbi), Bernabei, Zalambani, Gasparri, Ndiaye, Mazzotti, Gasparri (16' st A.Piva), Calderoni (49' st Regoli), Albonetti. A disp.: Minardi, Stanghellini, Bravi, Xhurreta. All.: Neri.

NOVAFELTRIA: Olivieri, T.Pavani (28' st G.Camara), A.Pavani (47' st Ciccioni), Nucci, Renzi (34' st Paesini), Giacobbi, Giorgini, Castellani, Canini, Frihat (17' st F.Piva), Galli (37' st Astolfi). A disp.: Renzetti, Guci, Tamagnini, Tani. All.: Mancini.

ARBITRO: Casali di Bologna.

RETI: 39' pt Giorgini, 28' st Calderoni, 44' e 48' st M.Camara.

AMMONITI: Gasparri, Zalambani, Olivieri, Ndiaye, T.Pavani, Bucci, Mazzotti, Bernabei.

Diegaro - Classe 0-0

DIEGARO: Zammarchi, Soumahin, Frosio, Guarino (19' st Giacalone), Donati, Tamburini (42' st Chierici), Baldinini, SCarponi, Mazzuoli, Bonandi, Ensini (22' st Torelli). A disp.: Giangrandi, Giorgini, Scafidi, Maiolani, Malewski, Brunelli. All.: Giorgi.

CLASSE: Zollo, Santarelli, Cavallari (45' st Padoan), Ragazzini, Bevitori, Renzi, Balaj, Ponticelli, Rakaj, Polidori (34' st Scoglio), Andreani (27' st Gallegatti). A disp.: Roncagli, Bazzocchi, Casellato, Bastari, Balzani, Andalo. All.: Mariani.

ARBITRO: Bella di Bologna.

AMMONITI: Guarino, Cavallari, Rakaj, Renzi, Padoan.

ESPULSI: 18' st Soumahin.

Gambettola - Civitella 2-0

GAMBETTOLA: Foiera, Marconi, Zannoli, Rushiti (32' st Loreto), Raimondi, Diedhiou, Pertutti (32' st Zavatta), Chiaruzzi (45' st Falaschi), Noschese, Marfella, Piraccini. A disp.: Smeraldi, Orioli, Dhepa, Gessi, Turci, Torroni. All. Rossi.

CIVITELLA: Ballestri, Gregori (44' st Nannetti), Facciani, Poggi, Ricci, Bergamaschi (15' st Lucarelli), Bastianelli (25' st Tshomi), Rabiti (29' st Riviello), Fazzini (29' st Ruscelli), Monti, Chiarini. A disp.: Vestrucci, Biondini, Signore, De Pascalis. All.: Gardini.

ARBITRO: Topo di Cesena.

RETI: 34' pt Chiaruzzi, 50' st Zavatta.

Altre gare

Cervia - Spiv 1-1 (16' pt Melandri, 44' st Boschi)

Riposa: Savignanese

Anticipi

Misano - Bakia 1-1

Misano: Conti, Fabbri (25' st Bacchiocchi), Di Pollina, Gudenzoni, Rossi, Valeriani, Tamagnini, Kolpachkov, Villanova, Simoncelli (33' st Alvisi), Scarponi (25' st Maltoni). A disp.: Orsini, Cantelli, Politi, Laro, Castro, Pasos. All.: Muratori.

BAKIA: Hysa, Qatja (40' st Fr.Nava), Bandieri, Fiaschini, Foschi, Canarecci, Bravaccini, Guagneli (15' st Vitalino), Lorenzini (32' st Pulzetti); Toromani, Nava. A disp.: Giustore, Bonoli, Baroni, Ugone, Quadrelli, Giunchi. All.: Durante.

ARBITRO: Crociani di Cesena.

RETI: 35' pt Rossi (rig.), 11' st Guagneli (rig.)

AMMONITI: Simoncelli, Maltoni, Foschi, Bandieri.

Bellaria Igea Marina - Bellariva 1-0

BELLARIA: Tosi, Pasolini, Zammarchi, Righini, Zamagni, Grossi, Zarrelli (15' st Muci), Loi (33' st Conti), Vitali (24' st Falchero), D'Elia (33' st Kasalla), Facondini (42' st Caverzan). A disp.: Malerba, Zammarchi, Cristiani, Zanotti. All.: D.Caverzan.



BELLARIVA: Starna, Zighetti, S.Ronci (40' st Rattini), Magrotti (11' st F.Ronci), Fini, Tonini, Pierini, Fabbri (3' st D'Adamo Sandri), Piastra (1' st Berlini), Zamagni, Bargelli. A disp.: Fontana, Pauri, Medi, Morolli. All.: D.Morolli.



ARBITRO: Sirotti di Cesena.

RETI: 12' pt Vitali.

AMMONITI: Magrotti, Loi, Muci, Zamagni.

ESPULSI: 22' st Tonini, 26' st Pauri.

Classifica

Misano 33; Savignanese 31, Bakia 30, Novafeltria e Cervia 28; Stella 27, Riccione 25, Diegaro 23, Spiv 21, Roncofreddo 20, Gambettola 19; Civitella 18, Reno 16, Bellaria Igea Marian 15, Classe 14; Bellariva 12, Bagnacavallo 11.