Gravina show, la Savignanese sorpassa il Misano in vetta: il punto sulla Promozione Girone D

La Savignanese espugna Classe, Cervia nell'anticipo frenato dal Bellaria. Pari Stella, Bellariva beffato dal Gambettola

A cura di Riccardo Giannini

La Promozione torna in campo con un turno "spezzatino", dopo le festività natalizie e lo stop per maltempo, e subito il colpo di scena: il Misano affonda nell'anticipo del sabato, perdendo 5-0 a Riccione, mentre la Savignanese, 24 ore dopo, ne approfitta e si porta in vetta, superando agevolmente il Classe. I gialloblù vincono 4-0 con doppietta di Gravina. Il 2026 della Stella, invece, si apre con un pari sul campo del San Pietro in Vincoli. Nelle zone basse della classifica, Bellariva beffato invece in casa: Bargelli segna il pari, ma il Gambettola trova subito il gol vittoria, in un finale al cardiopalmo.

Bellariva - Gambettola 1-2

BELLARIVA: Lazzarini, Fabbri, Bordoni (30' st Zighetti), Zamagni, S.Ronci (24' pt Vari), Cruz, Piastra (30' st Medi), D'Adamo Sandri (43' st P.Morolli), Pierini, Russo (38' st Gennari), Bargelli. A disp.: Fontana, Fini, F.Ronci, Berlini. All.: D.Morolli.

GAMBETTOLA: Foiera, Marconi, Diedhiou, Rushiti (31' st Thiaw), Raimondi, Piraccini (37' st Zannoli), Pertutti, Chiaruzzi, Longobardi, Noschese, Marfella (20' st Orioli, 49' st Loreto). A disp.: Smeraldi, Mustafa, Falaschi, Bucchi, Dhepa. All.: Rossi.

ARBITRO: Nuzzo di Forlì

RETI: 28' st Pertutti, 44' st Bargelli, 46' st Cruz (aut.).

AMMONITI: Russo, Noschese, D'Adamo Sandri, Pierini, Orioli, Cruz, Bargelli, Marconi, Zamagni, Longobardi.

Spiv - Stella 1-1

SPIV: Baldassarri, Maretti (47' pt Zoffoli), Agostini (28' st Castagnoli), Lombardi, Zoli, Boschi, Gollinucci, Borgini, Montemaggi (34' st Gambini), Casadio (28' st Otoe), Ulivieri (9' st Luzi). A disp.: Santillo, Brandolini, Manfredi, Tombetti. All.: Biserni.

STELLA: Temeroli, Maioli, Zavaglia, Guidomei (1' st Betti), Cicchetti (35' pt Marconi), Alvisi, Fantini (15' st Belloni), Bartolani, Greppi (35' st Ulloa Brito), Marchini, Arduini. A disp.: Ferri, Bacchini, Celli, Cristiani, Berardi. All.: Bianchi.

ARBITRO: Ferrani di Ferrara.

RETI: 25' st Marconi, 27' st Agostini.

AMMONITI: Borgini, Bartolani, Alvisi, Guidomei.

Inizio ore 17

Roncofreddo - Bagnacavallo 0-0 (in corso)

RONCOFREDDO: Fabbri, Ventrucci, Zanni, Scarcella, Scarponi, Gega, Falzetta, St.Brigliadori, Vivo, Zavatta, Brighi. A disp.: Cirongiu, Borioni, Cecchi, Urbinati, Fellini, Toure. All.: Freschi.

BAGNACAVALLO: Yabre, Domi, Bucci, Bernabei, Zalambani, Gasparri, Ndiaye, Mazzotti, Albonetti, Calderoni, Camara. A disp.: Galegati, Rubbi, Stanghellini, Sfar, Regoli, Gasparri, Piva. All.: Neri.

ARBITRO: Gambi di Ravenna.

RETI:

AMMONITI:

ESPULSI:

Inizio ore 17.30

Novafeltria - Diegaro 0-0 (in corso)

NOVAFELTRIA: Olivieri, Guerra, A.Pavani, Nucci, Renzi, Giacobbi, Piva, Castellani, Canini, Giorgini, Galli. A disp.: Renzetti, Medici, Carbonara, Tamagnini, Camara, Ciccioni, Frihat, Astolfi, Tani. All.: Mancini.

DIEGARO: Zammarchi, Donati, Frosio, Torelli, Fiumi, Tamburini, Baldinini, Scarponi, Casalboni, Bonandi, Mazzuoli. A disp.: Stella, Giacalone, Giorgini, Campanini, Gabanini, Maiolani, Pasini, Ensini, Savelli. All.: Giorgi.

ARBITRO: Pieri di Cesena.

RETI:

AMMONITI:

ESPULSI:

Altre gare

Classe - Savignanese 0-4 (43' pt Gravina (rig.), 7' st Lombardi, 18' st Gravina, 32' st Angelini)

Civitella - Reno 2-2 (17' pt De Rose, 18' st Lucarelli, 20' st Quarta, 45' st Facciani)

Anticipi

Riccione 1926 - Misano 5-0

RICCIONE: Crescentini, Difino (37' st Gabriele), Giunchi, Manfroni, Matteoni, Mussoni, Serafini (34' st Pierri), Diop, Pasolini, Cremonini, Tonini. A disp.: Beoli, Sottile, Trianni, Labudiak, Protti, Mantovan, Shehi. All.: Mugellesi.

MISANO: Orsini, Di Pollina, Fabbri (24' st Bacchiocchi), Gudenzoni, Rossi, Valeriani, Tamagnini (27' st Castro), Kolpachkov (30' st Laro), Villanova (35' st Madonna), Alvisi (20' st Maltoni), Scarponi. A disp.: Conti, Cantelli, Politi, Berardinelli. All.: Muratori.

ARBITRO: Visani di Faenza.

RETI: 22' pt Pasolini, 13' st Tonini, 24' st Cremonini (rig.), 28' st Cremonini, 44' st Pasolini.

AMMONITI: Matteoni, Scarponi.

Cervia United - Bellaria Igea Marina 1-1

CERVIA UNITED: Fusconi, Di Gilio (20' st Rizzo), A.Mazzarini, Mazzotti, F.Mazzarini (25' st Bullini), Marangoni, Zoffoli (41' st Aruta), Merloni, Drudi, Melandri, Ndreu (32' st Valdinoci). A disp.: Borrillo, Maltoni, Biondi, Masciullo. All.: Bernacci.

BELLARIA IGEA MARINA: Tosi, Pasolini, Kasalla (25' st T.Caverzan), Righini, L.Zammarchi (38' st A.Zammarchi), Zamagni, D'Elia (38' st Zanotti), Grossi, Zarrelli (15' st Falchero), Grassi (10' st Muci), Facondini. A disp.: Chiarabini, Conti, Vitali, Casali. All.: D.Caverzan.

Classifica

Riposa Bakia.