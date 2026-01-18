Misano e Savignanese, vittorie pesanti: duello in vetta nel Girone D di Promozione

Il Cervia espugna il campo della Stella, Bellariva ultimo dopo il k.o. con il Bagnacavallo

A cura di Riccardo Giannini

La 20esima giornata del girone D di Promozione rappresentava un test significativo per la capolista Misano e la diretta inseguitrice Savignanese. Il Riccione veniva da una vittoria con il Misano e da un pari con il Diegaro, con 10 gol segnati in due partite. La Savignanese con autorevolezza ha regolato l'avversario segnando due reti già nel primo tempo, pur giocando quasi tutta la gara in dieci per il rosso a Possenti, il primo dei marcatori. Il Misano di fronte aveva il Novafeltria, vera mina vagante dell'alta classifica. Come all'andata, la squadra di Muratori è stata letale, mentre il Novafeltria ha mancato ancora una volta una buona dose di occasioni, anche per la bravura del portiere classe 2005 Conti, ex Tropical Coriano e Bellariva. Il Bakia, sornione, batte il Classe e si afferma come terza forza del girone. Il Cervia espugna il campo della Stella, effettuando il sorpasso in classifica e agganciando il Novafeltria a quota 32 punti. In grande difficoltà il Bellariva, sconfitto 1-0 dal Bagncavallo, e ora ultimo con 12 punti.

Misano - Novafeltria 1-0



MISANO: Conti, Gudenzoni, Di Pollina, Madonna, Rossi, Valeriani, Tamagnini (23' st Alvisi), Fabbri (17' st Kolpachkov), Scarponi (17' st Villanova), Simoncelli (26' st Laro), Castro (46' st Maltoni). A disp.: Orsini, Politi, Bacchiocchi, Buccolo. All.: Muratori.



NOVAFELTRIA: Renzetti, Guerra (24' st Carbonara), Pavani, Medici (17' st Nucci), Renzi, Giacobbi, Piva (23' st Camara), Castellani, Canini (25' st Ciccioni), Giorgini, Galli (14’ pt Astolfi). A disp.: Olivieri, Paesini, N.Tamagnini, Tani. All.: Mancini.



ARBITRO: Sirotti di Cesena.

RETI: 7' pt Simonelli

AMMONITI: Fabbri, Castro, Kolpachkov, Laro, Canini, Paesini, Nucci.

Savignanese - Riccione 2-0

SAVIGNANESE: Forti, Possenti, Mazza, Guidi, Alberighi, Lombardi, Altieri, Bottini, Angeli (22' st Bullini), Gravina (34' st Galassi), Nicolini (37' st Pianini). A disp.: Zannoni, Scarponi, Galassi, Pianini, Magnani, Ridolfi, Bernardi, Bullini, Tisselli. All.: Zagnoli.

RICCIONE: Crescentini, Difino (14' st Sottile), Giunchi (34' st Gabriele), Manfroni, Matteoni, Mussoni, Serafini, Diop, Pasolini, Cremonini, Tonini (30' st Shehi). A disp.: Beoli, Trianni, Labudiak, Protti, Mantoan, Pierri. All.: Mugellesi.

ARBITRO: Crociani di Cesena.

RETI: 5' pt Possenti, 39' pt Angeli.

AMMONITI: Gravina, Lombardi, Sottile, Tonini, Cremonini, Matteoni.

ESPULSI: 15' pt Possenti.

Stella - Cervia United 0-2

STELLA: Temeroli, Maioli, Betti (23' st Zavaglia), Alvisi, Guidomei (35' st Berardi), Fantini (1' st Belloni, 8' st Ulloa Brito), Marconi, Bartolani, Greppi, Pigozzi, Marchini. A disp.: Ferri, Celli, Ceccarelli, Cristiani, Belicchi. All.: Bianchi.

CERVIA UNITED: Fusconi, Zoffoli (17' st Di Gilio), A.Mazzarini, Asslani, Vesi, Marangoni, Valdinoci, L.Merloni (23' st Ndreu), Drudi (36' st Bullini), Melandri (28' st Masciullo), Rizzo (17' st F.Mazzarini). A disp.: Borrillo, Maltoni, B.Merloni, Aruta. All.: Bernacci.

ARBITRO: Nuzzo di Forlì.

RETI: 8' pt Melandri, 39' st Ndreu

AMMONITI: Melandri, L.Merloni, Valdinoci, Greppi,

Bagnacavallo - Bellariva 1-0

BAGNACAVALLO: Yabre, Zalambani, Albonetti, Bernabei, Bucci (27' st Stanghellini), G.Gasparri (50' st Rondinelli), Domi, Mazzotti, Piva (42' st Rubbi), D.Gasparri, Regoli. A disp.: Grandi, El Gharras, Badawy, Bejaoui, Gardini. All.: Neri.

BELLARIVA: Lazzarini, Fabbri (31' st Berlini), Bordoni (40' st Gennari), Russo (19' st P.Morolli), Zighetti, Tonini, Piastra (17' st Vari), F.Ronci (23' st D'Adamo Sandri), Pierini, Medi, Bargelli. A disp.: Starna, Magrotti, Fini, Zamagni. All.: D.Morolli.

ARBITRO: Grisendi di Reggio Emilia.

RETI: 42' pt Mazzotti (rig.)

AMMONITI: Pierini, Piva, Bucci, Zalambani, Bordoni, D.Gasparri.

ESPULSI: 45' st Berlini.

Bakia Cesenatico - Classe 3-0

BAKIA: Hysa, Polini, Bandieri, Fiaschini, Foschi, Canarecci (1' st Qatja), Bravaccini, Vitalino (32' st Ugone), Fe.Nava (40' st Quadrelli), Toromani (13' st Sorrentino), Lorenzini (25' st Giunchi). A disp.: Giustore, Baroni, Fr.Nava, Guagneli. All.: Durante.

CLASSE: Roncagli, Ragazzini, Cavallari (39' st Sow), Padoan, Santarelli (20' st Martino), Belaj, Andreani, Ponticelli, Rakaj (1' st Scoglio), Polidori, Sassi (1' st Renzi). A disp.: Zollo, Bevitori, Bazzocchi, Casellati, Bastari. All.: Mariani.

ARBITRO: Frassineti di Ferrara

RETI: 36' pt Bandieri, 20' st e 39' st Sorrentino.

AMMONITI: Bandieri, Bravaccini, Toromani, Padoan, Santarelli, Rakaj.

ESPULSI: 48' st Renzi.

Gambettola - Spiv 0-0

GAMBETTOLA: Smeraldi, Marconi, Zannoli (18' st Piraccini), Diedhiou, Raimondi, Mustafa (30' st Loreto), Thiaw, Chiaruzzi, Longobardi (7' st Orioli, 48' st Dhepa), Noschese (1' st Marfella), Pertutti. A disp.: Di Donato, Falaschi, Turci, Bucchi. All.: Rossi.

SPIV: Baldassarri, Borgini, Agostini, Lombardi, Zoli, Boschi, Gollinucci (28' st Luzzi), Zoffoli (28' st Gambini), Montanari Gatti, Ulivieri, Casadio (10' st Tombetti). A disp.: Santillo, Castagnoli, Manfredi, Brandolini, Bedei, Mboup. All.: Biserni.

ARBITRO: Festa di Faenza.

AMMONITI: Zannoli, Thiaw, Pertutti, Longobardi, Rossi, Lombardi, Boschi, Zoffoli, Casadio.

ESPULSI: Piraccini.

Diegaro - Civitella 2-1

DIEGARO: Zammarchi, Soumahin, Giacalone (42' st Frosio), Donati, Fiumi (1' st Ensini), Tamburini, Baldinini, Scarponi, Mazzuoli (40' st Torelli), Guarino (15' st Savelli), Casalboni (1' st Pasini). A disp.: Stella, Giorgini, Maiolani, Bonandi. All.: Giorgi.

CIVITELLA: Ballestri, Biondini, Gregori, Poggi (35' pt Fazzini), Ricci, Bergamaschi (38' st Ruscelli), Signore, Rabiti, Lucarelli (8' st Bastianelli, 38' st Tshomi), Monti, Chiarini (25' st De Pascalis). A disp.: Vestrucci, Giulianini, Nannetti, Riviello. All.: Gardini.

ARBITRO: Addison di Faenza.

RETI: 17' pt Chiarini, 46' pt Mazzuoli, 27' st Ensini

AMMONITI: Soumahin, Pasini.

ESPULSI: 40' pt Signore, 47' st Savelli.

Altre gare

Reno - Roncofreddo 1-1 (20' pt Zavatta, 3' st Salimbeni)

Classifica

Misano 39, Savignanese 38, Bakia 34, Novafeltria e Cervia 32; Stella 31, Riccione 29, Diegaro 28, Spiv 26, Roncofreddo 25, Gambettola 24, Civitella 22; Reno 18, Bellaria Igea Marina 16; Classe, Bagncavallo 14, Bellariva 12.