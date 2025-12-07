Scarponi subito decisivo: il Misano batte la Savignanese e sorpassa in vetta. Bakia terzo

La 16esima giornata del Girone D di Promozione: 0-0 tra Novafeltria e Gambettola, Bargelli rilancia il Bellariva, Stella sconfitta dal Civitella

a cura di Riccardo Giannini

Svolta al vertice nella sedicesima giornata del girone D di Promozione: Scarponi, ex Tropical Coriano, esordisce con il Misano segnando il gol che permette ai biancoceleste di espugnare Savignano 1-0 e di sorpassare la Savignanese in vetta. Sogna il Bakia: i gialloblù regolano 3-2 il Diegaro, con Lorenzini sugli scudi, e si portano a -2 dalla vetta, sorpassando il Novafeltria, fermato sul pari per 0-0 dal Gambettola, e il Cervia, che cade a sorpresa sul campo del Bellariva, vittorioso 2-1 grazie alla doppietta del solito Bargelli. Il Bellariva aggancia a 12 punti il Bellaria Igea Marina, che esce indenne dalla difficile trasferta sul campo del Roncofreddo (0-0). Il Riccione rischia invece la beffa in casa contro il fanalino di coda Bagnacavallo, ma ancora una volta si salva nei minuti finale. È Serafini all'89' a segnare il gol del definitivo 2-2. Infine domenica amara per la Stella, battuta 2-0 dal Civitella.

Savignanese - Misano 0-1

SAVIGNANESE: Forti, Alberighi (21' st Paganini), Mazza, Guidi (40' st Magnani), Tisselli (1' st S.Scarponi), Lombardi, Altieri, Nicolini, Angeli, Gravina (32' st Angelini), Possenti. A disp.: Zannoni, Colombi, Pianini, Bernardi, Bullini. All.: Zagnoli.

MISANO: Conti, Fabbri, Di Pollina, Gudenzoni, Rossi, Valeriani, Tamagnini (45' st Castro), Kolpachkov, Villanova (28' st Camara), Simoncelli (37' st Maltoni), Alvisi (16' st F.Scarponi). A disp.: Orsini, Cesarini, Cecci, Bacchiocchi, Laro. All.: Muratori.

ARBITRO: Zullo di Bologna.

RETI: 20' st F.Scarponi.

AMMONITI: Tisselli, Villanova, Conti.

Bellariva - Cervia 2-1

BELLARIVA: Starna, Zighetti, Bordoni, Magrotti, Fini, Tonini, Gennari (34' st F.Ronci), Fabbri, Piastra (28' st Russo), Medi, Bargelli. A disp.: Fontana, S.Ronci, D'Adamo Sandri, Rattini, Morolli, Marchionna, Berlini. All.: D.Morolli.

CERVIA: Fusconi, A.Mazzarini, Rizzo (39' st Zoffoli), Mazzotti, Vesi, Drudi, Aruta (12' st Di Gilio), Valdinoci (29' st Merloni), F.Mazzarini (26' st Maltoni), Melandri, Masciullo (26' st Bullini). A disp.: Rizzi, Marangoni, Biondi, Ndreu. All.: Montanari.

ARBITRO: Ravaglia di Bologna.

RETI: 1' st e 30' st Bargelli, 43' st Drudi.

AMMONITI: Valdinoci, Tonini, Russo, Merloni.

Novafeltria - Gambettola 0-0

NOVAFELTRIA: Olivieri, T.Pavani (35' st Semprini), A.Pavani, Nucci, Renzi, Giacobbi, Frihat (44' st Tamagnini), Castellani, Canini (25' st Camara), Giorgini, Galli (25' st Astolfi). A disp.: Renzetti, Guci, Paesini, Ciccioni, Tani. All.: Mancini.

GAMBETTOLA: Foiera, Marconi, Zannoli, Diedhiou, Raimondi, Cicognani, Loreto (32' st Rushiti), Chiaruzzi, Longobardi (21' st Noschese), Pertutti, Marfella. A disp.: Smeraldi, Noschese, Rushiti, Mustafa, Piraccini, Gessi, Orioli, Dhepa, Torroni. All.: Rossi.

ARBITRO: Sirotti di Cesena

AMMONITI: Longobardi, Diedhiou, Noschese, Rushiti.

Riccione - Bagnacavallo 2-2

RICCIONE: Crescentini, Difino (34' st Greco), Giunchi, Manfroni, Matteoni, Serafini, Diop (14' st Pasolini), Tonini, Ambrosini (18' st Polverelli), Cremonini, Bellavista (7' st Pierri). A disp.: Beoli, Trianni, Fraternali, Labudiak, Greco, Mantovan, Pasolini, Pierri, Polverelli. All.: Mugellesi.

BAGNACAVALLO: Yabre, Zalambani, Albonetti, Bernabei, Bucci, Domi (21' st Rubbi), Ndiaye, Mazzotti, Gasparri, Calderoni (45' st Regoli), Camara (40' st Piva). A disp.: Galegati, Stanghellini, Gordini, Xhurreta. All.: Neri.

ARBITRO: Topo di Cesena.

RETI: 12' st Camara, 33' st Pasolini (rig.), 36' st Gasparri, 44' st Serafini.

AMMONITI: Giunchi, Greco, Albonetti.

Roncofreddo - Bellaria Igea Marina 0-0

RONCOFREDDO: Fabbri, Ventrucci, Zanni, Si.Brigliadori, Guiducci, Scarponi, Gega (13' st Collini), St.Brigliadori, Vivo (21' st Fellini), Brighi (13' st Scarcella), Toure. A disp.: Cirongu, Barducci, Borioni, Cecchi, Urbinati. All.: Freschi.

BELLARIA IGEA MARINA: Tosi, Grossi, Kasalla, Loi, Pasolini, Zammarchi, Caverzan (22' st Carbonara), Righini, Zarrelli (29' st D'Orsi), Facondini, Falchero (14' st Vitali). A disp.: Malerba, Conti, D'Elia, Muci, Polverelli, Zanotti. All.: D.Caverzan.

ARBITRO: Rambelli di Lugo.

AMMONITI: Vivo, Kasalla.

Bakia - Diegaro 3-2

BAKIA: Hysa, Qatja (30' st Fr.Nava), Bandieri (40' st Baroni), Fiaschini (35' st Quadrelli), Foschi, Polini, Bravaccini, Guagneli, Lorenzini, Toromani, Fe.Nava. A disp.: Piccinno, Bonoli, Ugone, Grassi, Lucchi, Giunchi. All.: Durante.

DIEGARO: Zammarchi, Soumahin (41' st Giorgini), Fiumi (6' st Frosio), Guarino, Donati, Tamburini, Ensini (30' st Giacalone), Baldinini (41' st Maiolani), Mazzuoli, Pasini, Torelli (13' st Casalboni). A disp.: Barducci, Malewski, Scafiadi, Shatillo. All.: Giorgi.

ARBITRO: Buccirossi di Ravenna.

RETI: 20' pt Toromani, 34' pt e 28' st Lorenzini, 40' st Mazzuoli (rig.), 44' st Donati.

AMMONITI: Fiaschini, Qatja, Polini, Zammarchi.

ESPULSO: Pasini.

Civitella - Stella 2-0

CIVITELLA: Ballestri, Gregori, Facciani, Biondini, Ricci, Bergamaschi, Nannetti (1' st Chiarini), Rabiti, Fazzini, Monti (45' st Ruscelli), Tshomi (34' st Signore). A disp.: Vestrucci, Giulianini, Bastianelli, Olivucci, Riviello. All.: Gardini.

STELLA: Temeroli, Belletti, Zavaglia (45' st D'Achille), Gabrielli, Cicchetti (24' st Pigozzi), Alvisi (20' st Guidomei), Marconi, Bartolani, Fantini, Ulloa Brito (24' st Marchini), Arduini. A disp.: Ferri, Maioli, Berardi. All.: Bianchi.

ARBITRO: Fornabaio di Ravenna.

RETI: 30' st Tshomi, 40' st Chiarini.

AMMONITI: Marconi, Arduini, Nannetti, Gabrielli, Belletti, Bergamaschi.

Anticipo

Classe - Reno 3-1



CLASSE: Zollo, Stefani, Santarelli, Ragazzini, Bevitori, Renzi, Balaj, Ponticelli, Rakaj, Polidori (30' st Gallegati), Andreani (25' st Scoglio). A disp.: Roncagli, Cavallari, Brunelli, Bazzocchi, Sassi, Balzani, Andalo. All.: Mariani.



RENO: Golinucci, Gabelli (38' st Kema), Bottini, Prati, Alberi, Corrado (15' st Taroni), Cobrescu, Bolognesi, Quarta, De Rose, Patti (1' st Muratori). A disp.: Lenzi, Lizambri, Giordano, Bazzocchi, Andrini, Bagnolini. All.: Benedetti.



RETI: 38' pt Ponticelli (rig.), 2' st Polidori, 26' st Muratori, 35' st Scoglio.

AMMONITI: Alberi, Ponticelli, Rakaj, Bolognesi.

ESPULSO: 23' st De Rose, 38' st Stefani.

Riposa: San Pietro in Vincoli

Classifica

Misano 32, Savignanese 31, Bakia 29, Novafeltria 28, Cervia 27; Riccione 25, Stella 24, Diegaro 22, Spiv e Roncofreddo 20, Civitella 18; Gambettola 16, Classe e Reno 13, Bellariva e Bellaria Igea Marina 12; Bagnacavallo 8