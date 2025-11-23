Promozione Girone D: Savignanese, ancora Gravina e vetta in solitaria. Misano pari col Diegaro

Due gare rinviate nel girone D per neve, il Gambettola sconfitto dal fanalino di coda Classe

A cura di Riccardo Giannini

Nella 14esima giornata del girone D di Promozione, la Savignanese prova l'allungo: con il gol del solito Gravina e il bis di Angeli, i gialloblù superano 2-0 la Reno e si portano a +2 sul Misano, che evita la sconfitta casalinga con il Diegaro grazie al gol di Tamagnini. Due gare rinviate per neve: Novafeltria - Bellaria e Civitella - Cervia. La sorpresa di giornata è la sconfitta del Gambettola sul campo del Classe, che aggancia a 7 punti il Bagnacavallo, sconfitto 3-1 a Cesenatico dal Bakia. Colpo in trasferta del San Pietro in Vincoli, che espugna Roncofreddo.

Misano - Diegaro 1-1

MISANO: Orsini, Fabbri, Laro (11' st Villanova), Gudenzoni, Rossi, Valeriani, Tamagnini, Kolpachkov (25' st Alvisi), Camara, Simoncelli, Di Pollina. A disp.: Conti, Cesarini, Casali, Cantelli, D’Adamo Sandri, Castro, Pasos. All.: Muratori.

DIEGARO: Zammarchi, Soumahin, Fiumi, Guarino (31' st Torelli), Donati, Tamburini, Mazzuoli, Scarponi, Casalboni (38' st Ensini), Bonandi (31' st Giacalone), Pasini (17' st Baldinini). A disp.: Barducci, Frosio, Giorgini, Maiolani, Savini. All.: Giorgi.

ARBITRO: Zoffoli di Cesena.

RETI: 6' st Guarino 30' st Tamagnini.

AMMONITI: Laro, Di Pollina, Fabbri.

ESPULSI: Benvenuti (dalla panchina)

Savignanese - Reno 2-0

SAVIGNANESE: Forti, Alberighi, Mazza, Pianini (5' st Ridolfi), Tisselli, Lombardi (1' st Scarponi), Altieri, Possenti, Angeli, Gravina (23' st Angelini), Paganini (35' st Galassi). A disp.: Zannoni, Cecchi, Magnani, Bernardi, Bullini. All.: Zagnoli.

RENO: Golinucci, Gabelli (28' st Taddei), Cobrescu, Alberi, Prati, Corrado (18' st Andreini), Bottini, Podo (36' st Patti), Quarta, Muratori (1' st Kema), Bagnolini (1' st Taroni). A disp.: Lenzi, Lizambri, Bazzocchi. All.: Benedetti.

ARBITRO: Venturi di Ravenna.

RETI: 14' pt Gravina, 23' pt Angeli.

AMMONITI: Alberi, Pianini.

Bakia - Bagnacavallo 3-1

BAKIA: Giustore, Qatja (1' st Bandieri), Polini, Guagneli, Foschi, Canarecci, Bravaccini (31' st Quadrelli), Vitalino (45' st Fiaschini), Lorenzini (41' st Ronchi), Toromani (20' st Giunchi), Fe.Nava. A disp.: Hysa, Bonoli, Grassi, Pulzetti. All.: Durante.

BAGNACAVALLO: Yabre, Domi (33' st Stanghellini), Bucci, Bernabei, Zalambani, Gasparri, Ndiaye, Mazzotti, Piva (10' st Xhurreta), Calderoni, Regoli (25' st Albonetti). A disp.: Galegati, Rondinelli, Gasparri. All.: Neri.

ARBITRO: Nuzzo di Forlì.

RETI: 10' Bravaccini, 17' pt Toromani, 13' st Bernabei, 47' st Giunchi.

AMMONITI: Polini, Fe.Nava, Quadrelli, Zalambani, Bucci.

Roncofreddo - Spiv 0-1

RONCOFREDDO: Fabbri, Ventrucci, Scarponi, Si.Brigliadori, Guiducci, Lessi, Toure, Khayat, Vivo (19' st Brighi), St.Brigliadori, Fellini (19' st Collini). A disp.: Cirongu, Barducci, Nicolini, Borioni, Kurti, Benvenuti. All.: Freschi.

SPIV: Baldassarri, Maretti, Agostini, Lombardi, Zoli, Boschi, Montanari Gatti (30' st Gollinucci), Borgini, Montemaggi, Casadio (33' st Cozzino), Otoe (12' st Luzi). A disp.: Santillo, Brandolini, Castagnoli, Zoffoli, Gambini, Tombetti. All.: Biserna.

ARBITRO: Buccirossi di Ravenna.

RETI: 34' st Zoli.

AMMONITI: Luzi.

Altre gare

Classe - Gambettola 1-0 (40' st Polidori)

Riccione - Stella 2-0 (anticipo)

RICCIONE: Crescentini, Difino (39' st Labudiak), Giunchi, Manfroni, Matteoni, Mussoni, Serafini, Tonini (41' st Bellavista), Pasolini (31' st Ambrosini), Cremonini, Pierri (20' st Diop). A disp.: Beoli, Della Rosa, Fraternali, Groppi, Greco. All.: Mugellesi.

STELLA: Temeroli, Maioli (44' st Belletti), Betti (22' st Zavaglia), Belicchi, Cicchetti (15' st Tentoni), Alvisi, Marconi, Fantini, Marchini, Pigozzi (33' pt Bartolani), Belloni (1' st Ulloa Brito). A disp.: Ferri, Guidomei, Berardi, Greppi. All.: Bianchi.

ARBITRO: Festa di Faenza.

RETI: 26' st Pasolini, 47' st Ambrosini

AMMONITI: Manfroni, Marchini, Cicchetti, Difino, Belicchi, Mussoni.

Novafeltria - Bellaria, Civitella - Cervia United: rinviate per impraticabilità del campo

Riposa: Bellariva

Classifica

Savignanese 31, Misano 29, Bakia 26, Cervia, Novafeltria e Stella 23; Riccione 21, Diegaro e Spiv 19, Roncofreddo 18, Gambettola 15; Civitella 12, Bellaria Igea Marina 11, Reno 10, Bellariva 8; Classe e Bagncavallo 7.