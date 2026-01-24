Promozione: Roncofreddo supera il Diegaro nell'anticipo, domenica big match Novafeltria - Savignanese

Il Riccione ospita il Bakia, sfida salvezza per il Bellariva con la Reno

Roncofreddo - Diegaro 1-0

RONCOFREDDO: Fabbri, Gega, Zanni, Podo, Ventrucci, Scarponi, Toure, Falzetta, Vivo (25' st Zavatta), Fellini (35' st Si.Brigliadori), Brighi (22' st St.Brigliadori). A disp.: Cirongu, Guiducci, Borioni, Cecchi, Urbinati, Benvenuti. All.: Freschi.

DIEGARO: Zammarchi, Soumahin, Giacalone, Guarino (35' st Giorgini), Fiumi, Tamburini, Baldinini, Scarponi, Mazzuoli, Bonandi, Ensini (31' pt Torelli, 1' st Casalboni). A disp.: Stella, Frosio, Malewski, Campanini, Scafidi, Gabanini. All.: Giorgi.

ARBITRO: Topo di Cesena.

RETI: 27' pt Fellini.

AMMONITI: Podo, Brighi, Ventrucci, Baldinini.

RONCOFREDDO Nell'anticipo della 21esima giornata il Roncofreddo supera 1-0 il Diegaro e aggancia gli avversari a quota 28 punti in classifica. Domani le altre gare: la capolista Misano è in trasferta con il Civitella, difficile gara per la Savignanese a Secchiano contro il Novafeltria, battuto 1-0 dal Misano nella 20esima giornata. Insidia Bellaria Igea Marina per la Stella, il Riccione affronta la terza forza in campionato, il Bakia, mentre il Bellariva, a 12 punti, deve cercare l'impresa in casa con la Reno, la prima delle due squadre playout, che in questo momento ha un rassicurante +6 sugli avversari.