Promuove uno stile di vita sano e attivo: Riccione è tra le 13 città "bandiera azzurra"

La sindaca: "È la dimostrazione del grande lavoro e dell’impegno costante profusi in questi anni per valorizzare lo sport"

Riccione è ufficialmente tra le tredici città italiane destinatarie della Bandiera azzurra 2026. Il prestigioso riconoscimento, promosso da Fidal (Federazione italiana di atletica leggera) insieme all’Anci (Associazione nazionale comuni italiani), premia le città che si distinguono maggiormente nella promozione del benessere, della salute e degli stili di vita attivi.

“Questo riconoscimento è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra città – osservano la sindaca di Riccione Daniela Angelini e l’assessore allo Sport Simone Imola –. È la dimostrazione del grande lavoro e dell’impegno costante profusi in questi anni per valorizzare lo sport come elemento fondamentale di salute, socialità e benessere. Si tratta di un traguardo importante che ci sprona a proseguire con convinzione su questa strada, continuando a promuovere stili di vita attivi e la cultura del movimento per i nostri cittadini e per i tanti ospiti che scelgono Riccione durante tutto l’anno”.

Tra i requisiti chiave che hanno determinato l’assegnazione della Bandiera azzurra spicca la presenza di un percorso podistico inserito nel contesto urbano. "Il progetto di Riccione mette al centro il tracciato che si snoda sul lungomare, dal porto a piazzale San Martino: un percorso interamente pedonalizzato e affacciato sull’Adriatico, che garantisce la pratica sportiva in totale sicurezza e bellezza", spiega la sindaca, che aggiunge: "A questo asset strutturale si affianca un dinamico palinsesto di attività promosso durante tutto l’anno, dedicato alla salute, alla corsa, alla camminata e allo sport per tutti. Un impegno rivolto a cittadini, studenti e turisti, reso possibile grazie alla sinergia con un tessuto associativo sportivo radicato e vitale, capace di coinvolgere migliaia di atleti di ogni età".

Il dossier di candidatura ha convinto la commissione grazie a un’offerta sportiva completa. A partire dagli impianti di eccellenza, come lo Stadio del Nuoto e il Playhall Massimo Pironi, fino a un calendario che supera i 100 eventi di rilievo internazionale, tra cui il “Beachline Festival”, il “Festival del Sole” e le tradizionali gare podistiche “Strariccione” e “Classica d’autunno”.

Per il 2026, la città punta a contrastare la sedentarietà attivando un calendario di camminate bisettimanali aperte a tutti con partenza dal porto, per promuovere la pratica motoria diffusa e stili di vita sani per tutte le fasce di età. Tra gli appuntamenti podistici già in calendario spicca la terza edizione di “Ricc10ne Sunset Run”, in programma sabato 19 settembre 2026: una manifestazione inserita nel circuito nazionale Fidal che fonde sport, solidarietà e sostenibilità.